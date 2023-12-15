T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/649 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tokat İli, Turhal İlçesi, İskele Mahallesi/Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 391

PARSEL NO : 59

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜSEYİN KÖKLÜ-

2- KAMİLE ŞANLI-

3- KANİYE AKMAN

4- MERAL TIKAÇ-

5- SAFİYE ERTAN-

6- SAMİYE ZİLCİ-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, İskele Mahallesi/Köyü, 391 ada, 59 parselde kain taşınmazın Amasya – Tokat Doğal Gaz İletim Hattı Projesi kapsamında kaldığından, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/649 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023