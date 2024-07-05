T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/40 Esas - Davacı AHMET ARI ile Davalı MAL MÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain davacı AHMET ARI tarafından tescile konu edilen;

1-Doğusunda; Ali Arı'ya ait bahçe, Batısında; Ahmet Paksoy mirasçılarına ait bahçe,Kuzeyinde; Kısmen Ali Arı'ya ait Bahçe ve Kısmende Akif Bağcı'ya ait Bahçe, Güneyinde; Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi 107 ada 50 nolu parsel bulunan 8214,95 m² yerle,

2-Doğusunda: Salih Akkaya'ya ait yer, Batısında; Kısmen Eshabil Karakuyu'ya ait bahçe ve Kısmen de Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi 130 ada 1 ve 2 nolu parseller, Kuzeyinde; Kısmen zeminde mevcut yol ve kısmen de Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi 130 ada 1 ve 2 nolu parseller,Güneyinde; Eshabil Karakuyu'ya ait bahçe bulunan 789.95 m² taşınmazın, 47671617908T.C. Kimlik nolu AHMET ARI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.