Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/320 Esas

Davacı, ALİ GÖKTÜRK ile Davalı, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesinde kain;

Davacı Ali Göktürk tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Ceceli Mahallesinde(A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Ceceli Mahallesi 358 ada 5 nolu parsel, Batısında: Kısmen Hükmen tescil edilen Ceceli Mahallesi 508 ada 1 parsel, kısmen Fatma Demir'e ait evi ve bahçesi, kısmen de Adnan Keskin'e ait evi ve bahçesi, Kuzeyinde : Hükmen tescil edilen Ceceli mahallesi 509 ada 2 nolu parsel, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra ceceli mahallesi 358 ada 9 parsel olan taşınmazın yüzölçümünün 2.722,31 m² olduğu, taşınmazın Ali Göktürk adına tescili istenilmektedir.

Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.