T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

Örnek No: 55*

2019/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Yeşil Karaağaç Mahallesi, Kirazlı Mevkii 182 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 6.929,28 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %3-4 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, 2.sınıf sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 5000 ölçekli nazım plan kapsamında, orman alanında kısmen plansız alanda yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır.

Kıymeti: 2.770.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 10:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/05/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 17/05/2024 - 10:31

05/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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