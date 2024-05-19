T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/56 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Durak Mahallesi, 320 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli Bir Katlı Kargir Ev" vasıfla 339,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Üzerinde zemin + 1 katlı yapı ve 2 katlı eklenti ve 2 adet müştemilatı bulunmaktadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizamda 3 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.956.105,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ lehine "İstimlak şerhi : 21/06/1978 Yev: 1078" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 13:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 13:50

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.