T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi Ovademirler Mahallesi, 286 Ada 18 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 32.768,15 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.

Kıymeti: 9.176.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 1-) "3083 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır" şerhi vardır.

2-) "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 11:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi Ovademirler Mahallesi, 252 Ada 11 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında"Tarla" vasfıyla 26.784,08 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.

Kıymeti: 9.106.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 1-) "3083 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır" şerhi vardır. 2-) "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şerhi vardır.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 11:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 11:12

19/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.