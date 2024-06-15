T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/34 Tereke

UŞAK ili, EŞME ilçesi, İSTASYON mah/köy 2 Cilt, 151 Aile sıra no 34 sırada nüfusa kayıtlı 22/04/2003 doğumlu 18/03/2024 tarihinde vefat eden müteveffa ORHAN BUĞRA KARA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.