T.C. UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/75 Esas

Davacı Yusuf Gökalp vekili dava dilekçesi ile; davalı Ayşe Gökalp 'in müvekkiline yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandığını, sürekli telefonla ilgilendiğini, ev görevlerini yerine getirmediğini, müvekkili ile annesinin arasını bozduğunu, birliktelik yaşamaktan kaçındığını, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını, evi terk ettiğini belirterek öncelikle zina nedeni ile olmadığı takdirde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 250.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Ayşe Gökalp'in adresi araştırılmış, tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacaktır. Davalı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebilecektir. Cevap dilekçesi HMK'nın 129/1 maddesine uygun olmak zorundadır. Ayrıca, HMK'nın 129/2 ve 121'nci maddeleri gereği cevap dilekçesine elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte, harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini ekleyerek mahkemeye vermesinin, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamaları belirtmesinin zorunda olduğu hususu Mehmet ve Servinaz'dan olma, 26/07/1970 Kilis doğumlu 65113354266 TC Kimlik nolu davalı AYŞE GÖKALP'e ilanen tebliğ olunur.