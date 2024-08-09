Yayınlanma: 09.08.2024 - 00:01

T.C.UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2020/46 Esas

KARAR NO : 2022/239

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2022 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 79/1.b maddesi gereğince 2 YIL 11 AY HAPİS ve 5.000,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Remzi ve Asiye oğlu, 19/02/1966 doğumlu, Kayseri, Merkez, Yunusemre mah/köy nüfusuna kayıtlı CEVAT YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamadığından Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.25.07.2024