T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/536 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Aşağıda dökümü yazılı esasından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/11/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

2024/536 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH. 115 ADA 7 PARSEL