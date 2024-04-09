T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/127Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

D. NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL Alan 1-2024/127 Kırklareli Vize Soğucak 165 30 342,71 m2 2-2024/129 Kırklareli Vize Soğucak 165 21 780,75 m2 3-2024/131 Kırklareli Vize Soğucak 167 18 184,65 m2 4-2024/133 Kırklareli Vize Soğucak 167 16 171,44 m2 5-2024/135 Kırklareli Vize Soğucak 167 12 178,24 m2 6-2024/137 Kırklareli Vize Soğucak 167 10 142,76 m2 7-2024/139 Kırklareli Vize Soğucak 167 8 197,89 m2 8-2024/141 Kırklareli Vize Soğucak 167 128 350,95 m2 9-2024/143 Kırklareli Vize Soğucak 167 124 949,60 m2 10-2024/128 Kırklareli Vize Soğucak 165 22 751,30 m2 11-2024/130 Kırklareli Vize Soğucak 165 18 702,47 m2 12-2024/132 Kırklareli Vize Soğucak 167 17 196,39 m2 13-2024/134 Kırklareli Vize Soğucak 167 15 159,25 m2 14-2024/136 Kırklareli Vize Soğucak 167 11 152,97 m2 15-2024/138 Kırklareli Vize Soğucak 167 9 179,76 m2 16-2024/140 Kırklareli Vize Soğucak 167 129 432,63 m2 17-2024/142 Kırklareli Vize Soğucak 167 127 229,00 m2 18-2024/144 Kırklareli Vize Soğucak 167 123 352,57 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 20/03/2024