T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/127Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:
D. NO
İL
İLÇE
KÖY
ADA
PARSEL
Alan
1-2024/127
Kırklareli
Vize
Soğucak
165
30
342,71 m2
2-2024/129
Kırklareli
Vize
Soğucak
165
21
780,75 m2
3-2024/131
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
18
184,65 m2
4-2024/133
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
16
171,44 m2
5-2024/135
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
12
178,24 m2
6-2024/137
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
10
142,76 m2
7-2024/139
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
8
197,89 m2
8-2024/141
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
128
350,95 m2
9-2024/143
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
124
949,60 m2
10-2024/128
Kırklareli
Vize
Soğucak
165
22
751,30 m2
11-2024/130
Kırklareli
Vize
Soğucak
165
18
702,47 m2
12-2024/132
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
17
196,39 m2
13-2024/134
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
15
159,25 m2
14-2024/136
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
11
152,97 m2
15-2024/138
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
9
179,76 m2
16-2024/140
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
129
432,63 m2
17-2024/142
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
127
229,00 m2
18-2024/144
Kırklareli
Vize
Soğucak
167
123
352,57 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 20/03/2024