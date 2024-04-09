Yayınlanma: 09.04.2024 - 00:00

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/127Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

D. NO

İL

İLÇE

KÖY

ADA

PARSEL

Alan

1-2024/127

Kırklareli

Vize

Soğucak

165

30

342,71 m2

2-2024/129

Kırklareli

Vize

Soğucak

165

21

780,75 m2

3-2024/131

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

18

184,65 m2

4-2024/133

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

16

171,44 m2

5-2024/135

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

12

178,24 m2

6-2024/137

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

10

142,76 m2

7-2024/139

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

8

197,89 m2

8-2024/141

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

128

350,95 m2

9-2024/143

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

124

949,60 m2

10-2024/128

Kırklareli

Vize

Soğucak

165

22

751,30 m2

11-2024/130

Kırklareli

Vize

Soğucak

165

18

702,47 m2

12-2024/132

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

17

196,39 m2

13-2024/134

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

15

159,25 m2

14-2024/136

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

11

152,97 m2

15-2024/138

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

9

179,76 m2

16-2024/140

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

129

432,63 m2

17-2024/142

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

127

229,00 m2

18-2024/144

Kırklareli

Vize

Soğucak

167

123

352,57 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 20/03/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02017059