Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/10 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kayseri İl, Yahyalı İlçe, 100.YIL Mahalle/Köy, GÖYNÜK YOLU Mevkii, 54 Ada, 41 Parsel,

Adresi: 100. Yıl Mahallesi Yahyalı/Kayseri Yahyalı / KAYSERİ

Yüzölçümü: 4.739 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı . 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde kalan kadastro parselidir. İmar planında Konut Alanı olarak planlıdır. İmar hakkı;Emsal: 0.80 ve Yençok:15.50'dir.

Kıymeti: 4.834.235,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Satışa konu taşınmaz Kargir Ev ve Bağ Niteliğinde olup tamamı satılıktır. Halihazırda taşınmazda yapılan gözlemsel incelemede arazi üzerinde harabe halde iki yapıbulunduğu, tek katlı geçici barınma amaçlı tertip edilmiş şantiye binası bulunduğu ve arazi üzerinde çeşitli cinslerde ağaçlar bulunduğu görülmüştür.Yahyalı Belediyesinin E-38156273-750-16291 sayılı yazısında satışa konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kadastro parseli olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın kat alanı katsayısı 0.80 ve en çok yükseklik 15.50 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Yahyalı Adliyesine kuş uçuşu takriben 1,80 km mesafedir.Satışa konusu taşınmazın etrafında civarında yapılaşma oranın az olduğu görülmüştür. Arazinin tabii topoğrafyası dolgu yarma işlemlerinin yapılmamış olduğu arazide takriben %30 eğim olduğu görülmüştür. Taşınmazın zemin yapısında yapılan gözlemsel incelemede zeminin makine ile kazılabilir sert zemin yapısına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Zeminde yapılaşma maliyetlerini olumsuz etkiyecek yer altı suyu problemi bulunmadığı bilinmektedir. Taşınmaz her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilir vaziyettedir. Taşınmazın konumu, etrafındaki yapılaşmaların niteliği, bölgede gerçekleşen emsal satışlar, taşınmazın imar durumu, taşınmazın yüzölçümü, oluşabilecek yapıların katma değeri, taşınmazın topografik yapısı ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen oranlar dikkate alınarak arsa metrekare birim fiyatı belirlenmiştir.

YAPILARIN DEĞERLEMESİ

Satışa konu taşınmazın üzerine iki katlı harabe yapı ve tek katlı şantiye binası bulunduğu görülmüştür. Harabe yapıda yapılan gözlemsel incelmede yapının ekonomik ömrünün tamamlamış olduğu ekonomik bir değerinin olmadığı kanaatine varılmıştır.

ŞANTİYE BİNASI

Satışa konu arazinin üzerinde geçici barınma ve satış ofisi amaçlı tertip edilmiş olduğu anlaşılan tek katlı yapı bulunduğu görülmüştür. Yapıda yapılan gözlemsel incelemede yapının dış cephesinin sıvalı boyalı olduğu, üzerinin saç levha ile örtülmüş olduğu, pencere doğramalarının PVC doğramadan imal edilmiş olduğu görülmüştür.Yapıda uygulanan yapılaşma tekniği, yapıda yapılan gözlemsel incelemelerde yapının mimarlık mühendislik hizmet sınıfının 1-A gurubu yapı niteliğinde olduğu, binanın takriben 5-7 yaşında olduğu, yapının takriben brüt inşaat alanın 30 metrekare olduğu kanaatine varılmıştır.

AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ

Taşınmaz üzerinde 48 adet çam ağacı, 4 adet ceviz ağacı bulunmakta olup ağaçların değeri piyasa araştırması ( kereste sanayii, artık odun değeri vb?) sonucu 60.000,00 TL olarak değerlendirilmiştir.

Keşif Tarihi itibari ile taşınmazın üzerindekilerle birlikte toplam değeri = Arsa + Yapı +Ağaç Değeri = 4.739.000,00 TL + 35.235,00 TL + 60.000,00 TL= 4.834.235,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.