T.C. YALOVA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

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ESAS: 2009/228KARAR :2018/210

MÜŞTEKİ:AZI MEHMETALİ/ Kadir ve Ayşe kızı, 04/09/1980 Bulgaristan doğumlu. Bulgaristan Ülkesi Etos Kasabası Rucine Köyü adresinde oturur.

Mahkememizin08/03/2018 tarih ve 2009/228 esas, 2018/210 karar sayılı kararı ile müşteki Azı Mehmetali'nin şikayeti üzerine sanıklar Hüseyin Ahmet ve Hüseyin Habil Alihoca hakkında Hürriyeti Tahdit suçundan 765 Sayılı TCK 179/2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de,

"A) Her ne kadar sanık HÜSEYİN (HABİL) ALİHOCA hakkında müşteki Azı Mehmet Ali'ye yönelik olarak hürriyeti tahdit suçundan 765 Sayılı TCK 179/2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında 15/10/2009 tarihinde iddianame düzenlendiği, suç tarihinin 04/11/2001 - 10/11/2001 olduğu, bu durumda bir kısım diğer sanıklar yönünden zaman aşımını kesen neden olsa da lehe olan 765 Sayılı TCK'nın 102/3 maddesi gereğince olağan zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu, 765 Sayılı TCK 104 maddesine göre olağan üstü zaman aşımının 15 yıl olduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının 10/11/2016 tarihinde zaman aşımının dolması nedeniyle 765 Sayılı TCK 102 ve 5271 Sayılı CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

B) Her ne kadar sanık HÜSEYİN AHMET hakkında müşteki Azı Mehmet Ali'ye yönelik olarak hürriyeti tahdit suçundan 765 Sayılı TCK 179/2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında 15/10/2009 tarihinde iddianame düzenlendiği, suç tarihinin 04/11/2001 - 10/11/2001 olduğu, bu durumda bir kısım diğer sanıklar yönünden zaman aşımını kesen neden olsa da lehe olan 765 Sayılı TCK'nın 102/3 maddesi gereğince olağan zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu, 765 Sayılı TCK 104 maddesine göre olağan üstü zaman aşımının 15 yıl olduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının 10/11/2016 tarihinde zaman aşımının dolması nedeniyle 765 Sayılı TCK 102 ve 5271 Sayılı CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C) Yapılan yargılama giderlerinin KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,

Dair, sanıklar ve müştekinin yokluklarında, kararın tebliğinden itibaren, 7 gün içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere iddia makamının huzurunda mütülaya uygun oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş,Mahkeme kararı müştekinin bildirmiş olduğu yurt dışı adresine tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı müştekiye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.