T.C. YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. YALOVA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS :2024/212

KARAR :2024/530

SANIK :ABDULLAH HAMED, Khalıl ve Khlod oğlu, 20/03/2004 kuwait doğumlu,

Mahkememizin 11/09/2024 tarih, 2024/212 Esas-2024/530 Karar Sayılı kararı ile sanık Abdullah Hamed hakkında, mağdur Fadhıl Rdaıf Tahed Alhawanı"ya yönelik 04/11/2022 tarihli yaralama eyleminden ötürü verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Mahkeme kararı sanığın Mahkememize bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

SanıkAbdullah Hamed hakkında, mağdur Fadhıl Rdaıf Tahed Alhawanı"ya yönelik 04/11/2022 tarihli yaralama eyleminden ötürü verilen 1.120,00 Tl adli para cezasına ilişkin hükmün,CMK 231/5 mad gereğince 5 yıl denetim süresine tabii olmak üzere açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğu hususlarınınilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.