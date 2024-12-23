T.C. YALOVA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

ESAS: 2018/864 KARAR: 2024/467

MÜŞTEKİ: MORTEZA TAJIK, Kakı Janı ve Seyamoy oğlu, 01/01/1990 BAGHLAN doğumlu,

SANIK: DUSTALI TAJIK, Kurbannazar ve Gulhanım oğlu, 01/01/1980 BAGHLAN doğumlu,

Mahkememizin 16/09/2024 tarih, 2018/864 Esas- 2024/467 Karar Sayılı kararı ile sanık DUSTALI TAJIK hakkında, müşteki MORTEZA TAJIK'ye yönelik Tehdit ve Kasten Yaralamasuçlarından, tehdit suçundan beraat, kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, karar Mahkememizce sanığın ve müştekinin adreslerine tebliğ edilememiş,7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Sanık DUSTALI TAJIK hakkında, müşteki MORTEZA TAJIK'ye yönelik Tehdit ve Kasten Yaralamasuçlarından, tehdit suçundan beraat, kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına, denetim süresi içerisinde sanığın kasten yeni bir suç işlemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 231/11 maddesi gereğince hakkında mahkememizce verilen hükmün açıklanacağı hususuna dairkararının tebliğ tarihinden itibaren karara karşı iki hafta içinde istinaf Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğu hususlarının müşteki ve sanığa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.17/12/2024