T.C. YALOVA AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/1054 Esas

DAVALI: SABİNA KARIMOVA BİÇER-Hacı mehemmed ve Fatime kızı, 02/02/1971 dğ.lu Azerbaycan uyruklu.

Davacı Sinan Biçer tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) dava dilekçesinde; tarafların 2009 yılında evlendiklerini, davalının Azerbaycan uyruklu olup kültür çatışması nedeni ile evliliklerinin tartışma ve kavgalar nedeni ile temelinden sarsıldığını, davalının evini terk ettiğini ve müşterek haneye dönmediğini, fiilen biten evliliğin bu nedenle hukuken de bitirilmesine karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve tebligat ayarar açık adresinin davacı tarafça bilinmediği, ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği nedeniyle ilanen tebligata karar verilmiş , bu nedenleHMK'nun122,126 ve 129.Maddesi gereğince 2haftalık süre içerisinde varsa tüm delilleri ile birlikte Mahkememize cevap dilekçesini sunması, aksi halde cevap vermekten ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağı, yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve karar verilebileceği hususu, davalı SABİNA KARIMOVA BİÇER'e tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.