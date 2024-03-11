T.C. YARGITAY BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Yayınlanma: 11.03.2024 - 00:00

(İlk Derece)

Dosya No: 2022/68 Esas M.D.

Karar No: 2023/84

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatı ile Akif ve Emine oğlu, 20/07/1971 doğumlu, Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Bozdoğan mah/köy nüfusunda kayıtlı, 26720490044 T.C. Kimlik No.lu CEMİL GEDİKLİ hakkında görevi kötüye kullanma suçundan görülen kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 21/11/2023 tarihli ve 2022/68 Esas M.D. -2023/84 sayılı Karar ile;

"Sanık Cemil Gedikli hakkında görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasının, gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE" karar verilmiş olup,

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, bilinen adreslerine çıkartılan çağrı kağıtlarının iade edilmesi, hakkında halen aktif yakalama emrinin bulunması, bu itibarla sanığın tebligata yarar belli ve açık bir ikametgah adresi bulunmadığının anlaşılmış olması karşısında; 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize ya da başka bir yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirilerek hâkime onaylatmak suretiyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde temyiz olunmadığı takdirde düşme hükmünün kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.