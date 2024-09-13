T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/231 Esas

DAVACI : İBRAHİM DÖLEK- Çamaltı Mah. Tayfur Sökmen Sk. No:7 İç Kapı No:9Yayladağ/ HATAY

DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYLADAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

3- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mh. Adnan Menderes Cd. No.4 Antakya/ HATAY

4- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı İbrahim Dölek tarafından yukarıda bildirilen davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesinde bulunan 1. taşınmaz 57176 m2 olarak, bir kısmı orman kadastrosuna dahil diğer kısmı ise tescil harici sarı alan olarak gözüken, kuzeydoğusunda davacıya ait 114 ada 2 parsel, kuzeybatısında yine davacıya ait 110 ada 2 parsel bulunduğunu, 2. Taşınmaz 19541 m2 olarak, kuzeybatısında davacıya ait 115 ada 1 parsel, orman yolunun karşısında davacıya ait orman olarak gözüken bir kısmı ise tescil harici sarı alan yerin bulunduğu, 3. Taşınmaz 13513 m2 olarak, bir kısmı orman, bir kısmı ise tescil harici sarı alan, bu tarlanın da güney doğusunda davacıya ait 113 ada 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yeri 1999 yılından bu yana nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyetliğinde olduğu, Hatay ili Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkuller üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 21/08/2024