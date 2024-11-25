T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/291 Esas

Davacı Mehmet Vursun ile davalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

DAVACI: - 48610101540 TC Kimlik numaralı Durmuş ve Emine oğlu, 18/07/1998 dogumlu, MEHMET VURSUN. Sebenoba Mah. Sebenoba Sk. No:192 Yayladağ/ HATAY adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kışlak köyünde bulunan A harfi ile gösterilen taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Kışlak Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 27/10/2024