T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No: 2023/242 EsasKarar No: 2023/889

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: HASNE HASAN, Şaban ve Fatıma kızı, 01/12/1973 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenidoğan Mah. İsa Tekinarslan Cad. No:22Akpınar/ KIRŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99163953544

MÜŞTEKİ: IMAN MİLADİ, Ahmed ve Hasne kızı, 01/01/2001 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenidoğan Mah. Hastane Cad. No:22Akpınar/ KIRŞEHİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99340895186

SANIK: BEŞŞAR MİLACİ, Ahmet ve Hasne oğlu, 04/01/1995 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Onikiler Mah. 2993. Sok. No: 30 Eyyübiye Eyyübiye/ ŞANLIURFA adresinde oturur. TC Kimlik No:99787668886

SUÇ: Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 02/11/2022 19:30

SUÇ YERİ: BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ: 10/07/2023

KARAR NİTELİĞİ: CMK'nun 231/5 mad. Gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

KANUN MADDESİ: TCK 86/2, CMK 231/5,8 , 251/3 mad.

Yukarıda kimliği yazılı müştekiler ve sanığın bildirdikleri adreslerine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendilerine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, müştekilerin ve sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yerdeki en yakın emsal mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle mahkememize İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.