T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 133 Ada, 26 Parsel,
Yüzölçümü: 30.543,00 m2
Kıymeti: 1.527.150,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:11
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 129 Ada, 81 Parsel,
Yüzölçümü: 33.977,00 m2
Kıymeti: 509.655,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:21
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:21
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 154 Ada, 95 Parsel,
Yüzölçümü: 4.806,00 m2
Kıymeti: 72.090,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:31
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:31
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 155 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü: 108.362,00 m2
Kıymeti: 1.625.430,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:41
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:41
(İİK m.114 ve m.126)
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