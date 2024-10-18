T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

2024/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 133 Ada, 26 Parsel,

Yüzölçümü: 30.543,00 m2

Kıymeti: 1.527.150,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:11

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 129 Ada, 81 Parsel,

Yüzölçümü: 33.977,00 m2

Kıymeti: 509.655,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:21

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 154 Ada, 95 Parsel,

Yüzölçümü: 4.806,00 m2

Kıymeti: 72.090,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 155 Ada, 1 Parsel,

Yüzölçümü: 108.362,00 m2

Kıymeti: 1.625.430,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2025 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2025 - 10:41

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.