T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/58 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 111 Ada, 19 Parsel,

Yüzölçümü : 62.352,29 m2

Kıymeti : 748.227,48 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:11

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 119 Ada, 14 Parsel,

Yüzölçümü : 26.599,13 m2

Kıymeti : 319.189,56 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:11

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 119 Ada, 15 Parsel,

Yüzölçümü : 71.194,23 m2

Kıymeti : 854.330,76 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 12:11

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 131 Ada, 9 Parsel,

Yüzölçümü : 21.986,89 m2

Kıymeti : 439.737,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 13:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÇAYIRBAŞI Mahalle/Köy, 103 Ada, 3 Parsel,

Yüzölçümü : 52.606,96 m2

Kıymeti : 789.104,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 14:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.