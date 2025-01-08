T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/58 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 111 Ada, 19 Parsel,
Yüzölçümü : 62.352,29 m2
Kıymeti : 748.227,48 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 119 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 26.599,13 m2
Kıymeti : 319.189,56 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 11:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 119 Ada, 15 Parsel,
Yüzölçümü : 71.194,23 m2
Kıymeti : 854.330,76 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 12:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 12:11
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, BEŞIŞIKLI Mahalle/Köy, 131 Ada, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 21.986,89 m2
Kıymeti : 439.737,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 13:41
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÇAYIRBAŞI Mahalle/Köy, 103 Ada, 3 Parsel,
Yüzölçümü : 52.606,96 m2
Kıymeti : 789.104,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 14:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 14:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.