T.C. YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. YUNUSEMRE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

“Manisa İli Yunusemre İlçesi ÇAMLICA Mahallesi 679 Parselde kayıtlı 608 m2 Avlulu Ağıl vasıflı taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesi üzerinde bulunan “BU GAYRİMENKUL İÇERSİNDEKİ AĞIL İBRAHİM OĞLU MUSTAFA KAVÇAK TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞTİR’’ Muhtesat, taşınmaz maliki talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep istenildiğinden, Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan adresi tesbit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.”