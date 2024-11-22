T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/179-198 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S.
Esas No
Davacı Kurum Adı
Davalının Adı ve Soyadı
Davanın Nev'i
Köy
Ada No
Parsel No
İrtifak Alanı (m²)
Pilon Yeri Kam. (m²)
Duruşma Tarihi
1
2024/179
TEDAŞ
Mehmet POLAT
Kamulaştırma
Yeşildere
106
15
1267,96
3,68
09.01.2025
2
2024/180
TEDAŞ
Veli ALBAYRAK
Kamulaştırma
Yeşildere
106
10
1821,45
5,21
09.01.2025
3
2024/181
TEDAŞ
Beşir ÖZCAN
Kamulaştırma
Yeşildere
106
9
862,02
8,89
09.01.2025
4
2024/182
TEDAŞ
Kamil POLAT
Kamulaştırma
Yeşildere
106
6
512,66
8,21
09.01.2025
5
2024/183
TEDAŞ
Mehmet POLAT
Kamulaştırma
Yeşildere
106
5
335,97
-
09.01.2025
6
2024/184
TEDAŞ
Ali POLAT ve müşterekleri
Kamulaştırma
Yeşildere
106
4
618,68
-
09.01.2025
7
2024/185
TEDAŞ
Rıza ERDOĞAN
Kamulaştırma
Yeşildere
106
3
812,53
-
09.01.2025
8
2024/186
TEDAŞ
Halit BAYDAR
Kamulaştırma
Yeşildere
106
2
183,61
17,64
09.01.2025
9
2024/187
TEDAŞ
Ali AYDOĞAN ve müşterekleri
Kamulaştırma
Yeşildere
106
1
1332,74
-
09.01.2025
10
2024/188
TEDAŞ
Yusuf KARAKAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
14
2047,2
31,42
09.01.2025
11
2024/189
TEDAŞ
Ali Cevat AKTAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
13
689,59
-
09.01.2025
12
2024/190
TEDAŞ
Ali ÇİNAR ve müşterekleri
Kamulaştırma
Pazarcık
156
12
477,41
-
09.01.2025
13
2024/191
TEDAŞ
Rüstem AKTAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
11
366,08
9,52
09.01.2025
14
2024/192
TEDAŞ
Ahmet KARAKAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
10
823,56
-
09.01.2025
15
2024/193
TEDAŞ
Yusuf KARAKAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
9
670,7
-
09.01.2025
16
2024/194
TEDAŞ
Mehmet DİKTAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
8
822,22
-
09.01.2025
17
2024/195
TEDAŞ
Diyap KARAKAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
5
467,92
10,58
09.01.2025
18
2024/196
TEDAŞ
Ahmet KARAKAŞ
Kamulaştırma
Pazarcık
156
4
3326,49
30,46
09.01.2025
19
2024/197
TEDAŞ
Haydar ÇAKMAK
Kamulaştırma
Pazarcık
157
1
937,81
4,07
09.01.2025
20
2024/198
TEDAŞ
Ali KARAGÖZ
Kamulaştırma
Pazarcık
157
2
75,71
-
09.01.2025