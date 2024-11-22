T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/179-198 Esas Arasındaki Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.
No

Esas No

Davacı Kurum Adı

Davalının Adı ve Soyadı

Davanın Nev'i

Köy

Ada No

Parsel No

İrtifak Alanı (m²)

Pilon Yeri Kam. (m²)

Duruşma Tarihi

1

2024/179

TEDAŞ

Mehmet POLAT

Kamulaştırma

Yeşildere

106

15

1267,96

3,68

09.01.2025

2

2024/180

TEDAŞ

Veli ALBAYRAK

Kamulaştırma

Yeşildere

106

10

1821,45

5,21

09.01.2025

3

2024/181

TEDAŞ

Beşir ÖZCAN

Kamulaştırma

Yeşildere

106

9

862,02

8,89

09.01.2025

4

2024/182

TEDAŞ

Kamil POLAT

Kamulaştırma

Yeşildere

106

6

512,66

8,21

09.01.2025

5

2024/183

TEDAŞ

Mehmet POLAT

Kamulaştırma

Yeşildere

106

5

335,97

-

09.01.2025

6

2024/184

TEDAŞ

Ali POLAT ve müşterekleri

Kamulaştırma

Yeşildere

106

4

618,68

-

09.01.2025

7

2024/185

TEDAŞ

Rıza ERDOĞAN

Kamulaştırma

Yeşildere

106

3

812,53

-

09.01.2025

8

2024/186

TEDAŞ

Halit BAYDAR

Kamulaştırma

Yeşildere

106

2

183,61

17,64

09.01.2025

9

2024/187

TEDAŞ

Ali AYDOĞAN ve müşterekleri

Kamulaştırma

Yeşildere

106

1

1332,74

-

09.01.2025

10

2024/188

TEDAŞ

Yusuf KARAKAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

14

2047,2

31,42

09.01.2025

11

2024/189

TEDAŞ

Ali Cevat AKTAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

13

689,59

-

09.01.2025

12

2024/190

TEDAŞ

Ali ÇİNAR ve müşterekleri

Kamulaştırma

Pazarcık

156

12

477,41

-

09.01.2025

13

2024/191

TEDAŞ

Rüstem AKTAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

11

366,08

9,52

09.01.2025

14

2024/192

TEDAŞ

Ahmet KARAKAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

10

823,56

-

09.01.2025

15

2024/193

TEDAŞ

Yusuf KARAKAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

9

670,7

-

09.01.2025

16

2024/194

TEDAŞ

Mehmet DİKTAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

8

822,22

-

09.01.2025

17

2024/195

TEDAŞ

Diyap KARAKAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

5

467,92

10,58

09.01.2025

18

2024/196

TEDAŞ

Ahmet KARAKAŞ

Kamulaştırma

Pazarcık

156

4

3326,49

30,46

09.01.2025

19

2024/197

TEDAŞ

Haydar ÇAKMAK

Kamulaştırma

Pazarcık

157

1

937,81

4,07

09.01.2025

20

2024/198

TEDAŞ

Ali KARAGÖZ

Kamulaştırma

Pazarcık

157

2

75,71

-

09.01.2025

#ilangovtr Basın No: ILN02125373