T.C. ZONGULDAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

Örnek No:55*

2017/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Zonguldak İli, Merkez ilçesi, Kilimli/Merkez Mahallesi, 56 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 2.099,81 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı Taşınmaz (Konumu ve özellikleri itibari ile arsa olarak değerlendirilmiştir.)

Adresi: Kilimli Merkez Mahallesi Kilimli / ZONGULDAK

Yüzölçümü: 2.099,81 m2

İmar Durumu: Kilimli Belediyesi'nin 15.03.2017 tarihli yazısı ile iki farklı inşaat yapma hakkı bulunduğu;

a- Zemin katta 503,88 m2, normal katlarda 478,68'er m2 blok nizam konut kullanımlı 7 kat,

b- 328,13 m2 taban alanlı, bitişik nizam ticaret kullanımlı 7 kat inşaat yapma izni bulunduğu belirtilmektedir.

Kıymeti: 6.439.822,87 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/10/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 14:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2023 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.