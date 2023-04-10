T.C.GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Yayınlanma: 10 Nisan 2023

Esas No :2022/1294

İ L A N

Davacı Ahmet Cevdet DİLBER tarafından Kocaeli ili, Gölcük ilçesi Hasaneyin 113 ada 7 parsel, 113 ada 8 parsel, 121 ada 13 parsel, 126 ada 26 parsel, 115 ada 3 parsel, 120 ada 3 parsel, 122 ada, 22 parsel, 122 ada 26 parsel ile 126 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazlar ile ilişkin olarak ortaklığın giderilmesi davası ikame edilmiş, dahili davalı Ayşe MIZRAK'a dava dilekçesi ile duruşma günü tebliğ edilemediğinden kendisine dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü ile muhdesat iddiasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından Kocaeli ili Gölcük ilçesi Hasaneyin 115 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 3 katlı bina ile ilişkin olarak muhdesat aidiyeti iddiasında bulunulmuş olup, itiraz etmediğiniz takdirde muhdesat iddiasını kabul etmiş sayılacağınız ve duruşma günü 15/06/2023 saat 09:25'de HMK 147. Maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.