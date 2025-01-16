T.C.UZUNKÖPRÜ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C.UZUNKÖPRÜ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/535 Esas

KARAR NO : 2024/896

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2024 tarih 2024/535 Esas- 2024/896 Karar sayılı ilamı ile Nikola ve Valentina oğlu 24/03/1995 Ukraynadoğumlu SANIKMAKSYM KONOPLITSKYI 'nın Türk Ceza Kanununun 86/1 maddesi uyarınca 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Nikola ve Valentina oğlu 24/03/1995 Ukraynadoğumlu SANIKMAKSYM KONOPLITSKYI ve Dmıtrevva ve Anna oğlu, 14/05/1994 doğumlu MÜŞTEKİ PAVEL TERZI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar her ikisine de tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın ilan Kurumu aracılığıyla yurt genelinde trajı yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıcı Basın İlan Kurumu İlan portalında TEBLİĞİNE, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde SANIKMAKSYM KONOPLITSKYI ve MÜŞTEKİ PAVEL TERZI 'nin Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabilecekleri hususu İLAN OLUNUR.14.01.2025