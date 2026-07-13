TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sivas İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.01.2024 tarih, 1-80 no'lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|
İLÇE ADI
|
MAHALLE/KÖY
|
ADA NO
|
PARSEL NO
|
AD SOYAD
|
BABA ADI
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
24
|
ABDULLAH KERVANKIRAN
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Hanlı
|
253,257,187
|
5,11,28
|
ABDULMUTTALİP GÜLER
|
HALİL
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
72,71
|
ABİDİN YILMAZ
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
ADEM ÇALIŞKAN
|
MEMET
|
Merkez
|
Güney
|
160
|
5
|
ADEM ÇİÇEK
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
ADIGÜZEL UZUN
|
CELAL
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
ADİL BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
ADİL BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
68
|
AHMET ARSLAN
|
MEMET MUSTAFA
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
126,128
|
AHMET BIYIK
|
MEMET
|
Merkez
|
Gazibey
|
102,119
|
74,81
|
AHMET ÇETİNDAĞ
|
FEVZİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
56
|
AHMET DURAN KARAKOÇ
|
HASAN
|
Merkez
|
Çongar
|
149-176
|
9,7,6
|
AHMET KARAKUŞ
|
BEDİR
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
AHMET KARAKUŞ
|
BEDİR
|
Merkez
|
Gazibey
|
120
|
7
|
AHMET KILIÇ
|
TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
AHMET KOÇAK
|
OSMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
AHMET ŞEKER
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
16,28
|
AHMET TURAN ÇİNKO
|
BAHATTİN
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
6,7
|
AHMET TURAN KARASU
|
HİLMİ
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
AHMET TURAN YÜKSEKKAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
124,160
|
AHMET TÜRK
|
TUFAN
|
Merkez
|
Çongar
|
170,178,176
|
8,1,1
|
AHMET TÜRK
|
TUFAN
|
Merkez
|
Gazibey
|
121
|
5
|
AHMET YILMAZ
|
DURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
AİŞE ÇALIŞKAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Güney
|
217
|
17
|
AİŞE YILDIZ
|
NECİP
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
15
|
ALAADDİN ATEŞALP
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
146,148
|
14,91
|
ALİ BENLİ
|
HALİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22
|
ALİ OSMAN KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
ALİ OSMAN KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
ANŞE ÇALIŞKAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
56
|
ARZU BAŞPINAR
|
HASAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
56
|
ARZU KARAKOÇ
|
HASAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
AYİŞE ŞEKER
|
ÖMER
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
AYNUR ÇALIŞKAN
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
146
|
16
|
AYNUR TEK
|
KADİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
9
|
AYSEL ÇİMKE
|
ZİHNİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
AYSEL KARATAŞ
|
HALİL
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
AYSEL KÜÇÜKÇONGAR
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
AYSEL ÖZTÜRK
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
20
|
AYSEL TURAN
|
MİKDAT
|
Merkez
|
Hanlı
|
192
|
12
|
AYŞE GÜNEŞ
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
AYŞE KARAKUŞ
|
MEHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
192,148,139,159
|
1,1,5,8
|
AYŞE POLAT
|
İBİŞ
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
AYŞE UZUN
|
ALİ
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
AYŞE YÜKSEKKAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
192,148,139,159
|
1,1,5,8
|
AZRA ESİN KILAVUZ
|
TUNCAY
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
BAHATTİN KARAKUŞ
|
YAKUP
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
BAHTİYAR BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
BAHTİYAR BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
BAYRAM BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
BAYRAM BAYHAN
|
EKREM
|
Merkez
|
Güney
|
222
|
8
|
BEDİR DURNA
|
HASAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23
|
BEDİR ÖZDEMİR
|
NAZIM
|
Merkez
|
Güney
|
145,346
|
8,6
|
BEKİR AYAN
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
21
|
BİLAL KILINÇ
|
CELAL
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
BİLAL ŞEKER
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
192
|
14
|
BURHAN KÖŞKER
|
MEHMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5
|
CAFER TOY
|
BEKİR
|
Merkez
|
Güney
|
145,346
|
8,6
|
CELAL AYAN
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23
|
CEMALETTİN ÖZDEMİR
|
NAZIM
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
71
|
CEMİL ÖZTÜRK
|
SEFER
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
CENNET AYDOĞAN
|
TURAN
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
9
|
DEMET YOĞUN
|
ALİ
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
15
|
DOĞAN ATEŞALP
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,11
|
DÖNDÜ ATAMAN
|
ÖMER
|
Merkez
|
Güney
|
126
|
12
|
DÖNDÜ BAŞPINAR
|
HALİL
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
126,128
|
DÖNDÜ BIYIK
|
İSMAİL
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
DÖNDÜ CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Güney
|
222
|
8
|
DÖNDÜ ÇÖPÜR
|
NEBİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
56
|
DÖNDÜ GÜNEŞ
|
HASAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
56
|
DÖNDÜ KARAKOÇ
|
HASAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
26,27
|
DÖNDÜ KERVANKIRAN
|
MURTAZA
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
71
|
DÖNDÜ ÖZTÜRK
|
SEFER
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
50
|
DÖNDÜ SOSYAL
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5,7
|
DÖNDÜ TOY
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
DÖNDÜ UZUN
|
ALİ
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
DÖNDÜ YERLİKAYA
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Çongar
|
152
|
1
|
DÖNE ÇONGAR
|
AHMET
|
Merkez
|
Gazibey
|
120
|
7
|
DÖNE KILIÇ
|
TURAN
|
Merkez
|
Gazibey
|
120
|
7
|
DÖNE YILMAZ
|
TURAN
|
Merkez
|
Güney
|
126
|
12
|
DÖNÜŞ BAŞPINAR
|
HALİL
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
67
|
DUDU NAVRUZ
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
35
|
DUNE BEBEK
|
OSMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
20
|
DURDU YILMAZ
|
RIZA
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
DÜNDÜ KARAKUŞ
|
BEDİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
DÜRDANE ALMALI
|
ARİF
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
ELİF AYDOĞAN
|
ZEKERİYA
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
16,29
|
ELİF ÇİNKO
|
BAHATTİN
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
67
|
ELİF NAVRUZ
|
İBRAHİM
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
ELİF YERLİKAYA
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Güney
|
222
|
8
|
ELİFE DURNA
|
HASAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
26,27
|
ELİFE KERVANKIRAN
|
MURTAZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
ELİFE ŞEKER
|
SÜLEYMAN
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
68
|
ELMAS ARSLAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
EMİNE CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
EMİNE ÇALIŞKAN
|
ABDULLAH
|
Merkez
|
Güney
|
153
|
37
|
EMİNE KAPTAN
|
YADİGAR
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
EMİNE KÜÇÜKÇONGAR
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
16,29
|
EMİR ÇİNKO
|
NEBİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22,34
|
EMRAH KAYA
|
BEDRİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
EMRAH KAYA
|
BEDRİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
24
|
EMRULLAH KERVANKIRAN
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Çongar
|
192,148,139
|
1,1,5
|
ENGİN KILAVUZ
|
DURAN
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
9,8
|
ENGİN KILAVUZ
|
DURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
ERDAL ÇALIŞKAN
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
11
|
ERDOĞAN SUZAN
|
MEHMET NURİ
|
Merkez
|
Gazibey
|
120
|
7
|
EROL KILIÇ
|
TURAN
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
2
|
ESME YÜKSEKKAYA
|
ALİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
71
|
EŞREF ÖZTÜRK
|
SEFER
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
5
|
FADİK BENLİ
|
MEMET
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
FADİK YERLİKAYA
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
FADİK YÜKSEKKAYA
|
İHSAN
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
11
|
FADİME BOYNUUZUN
|
MEHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253,187
|
39,12,13
|
FADİME KOÇAK
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
67
|
FADİME NAVRUZ
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Güney
|
148
|
2
|
FADİME ÖZTÜRK
|
PAŞA
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
11
|
FADİME SUZAN
|
MEHMET NURİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
FATIMA ÇALIŞKAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
FATİH AYDOĞAN
|
TURAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
FATİH CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
192
|
14
|
FATİH MEHMET KÖŞKER
|
MEHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
193
|
4
|
FATİH MERT
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
20
|
FATİH YAZICI
|
RASİM
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
28
|
FATMA AYDOĞDU
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Güney
|
145
|
21
|
FATMA DARICI
|
MEMET HANİFİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253,187
|
39,12,13
|
FATMA KARAGÜLLE
|
SAMİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
FATMA ŞEKER
|
ÖMER
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
FATMA TOPÇU
|
SEYFETTİN
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
FATMA YERLİKAYA
|
İSMAİL
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
69
|
FEHMİ YILDIRIM
|
MUHYETTİN
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22
|
FEYZA KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
FEYZA KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Güney
|
126
|
7
|
FEYZULLAH CEYLAN
|
RADİF
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
50
|
FEYZULLAH SOYSAL
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22
|
FİDAN KAYA
|
HASAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
FİDAN KAYA
|
HASAN
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
FURKAN HALICI
|
KADİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
GALİP ATAMAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
GALİP ATAMAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23
|
GALİP ÖZDEMİR
|
İSMAİL
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
71
|
GANİ ÖZTÜRK
|
SEFER
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22
|
GÖKALP KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
GÖKALP KAYA
|
AHMET TURAN
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
GÖZEL KARAKUŞ
|
OSMAN
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
68
|
GÜFER ARSLAN
|
MEMET MUSTAFA
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
GÜLAY CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
GÜLDESTE ÇALIŞKAN
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
11
|
GÜLEFER SUZAN
|
MEHMET NURİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5
|
GÜLER TOY
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
GÜLEY UZUN
|
OSMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
17
|
GÜLKIZ KILIÇ
|
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
GÜLLER CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
GÜLLÜ ÇALIŞKAN
|
KAMİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
21
|
GÜLLÜ ÇALIŞKAN
|
KAMİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23
|
GÜLLÜ ÖZDEMİR
|
OSMAN
|
Merkez
|
Güney
|
126
|
12
|
GÜLLÜZAR BAŞPINAR
|
ABDURRAHMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22
|
GÜLLÜZAR KAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
GÜLLÜZAR KAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
192,148,139,159
|
1,1,5,8
|
GÜLSABAH KILAVUZ
|
YUSUF
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
GÜLSEREN ÇALIŞKAN
|
MEMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
35
|
GÜRCÜ BEBEK
|
OSMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
GÜRSEL ATAMAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
GÜRSEL ATAMAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
22
|
HABİP ÇALIŞKAN
|
MEMİŞ
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
4,11
|
HACER ACIÖZ
|
AHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
27
|
HACER ACIÖZ
|
AHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
149,154
|
78,43
|
HACER ÇEVİK
|
MEVLÜT
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
HACER UZUN
|
ALİ
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
117,134
|
HACI BEKİR YILMAZ
|
BEKİR
|
Merkez
|
Çongar
|
165
|
53
|
HACI BEKİR YILMAZ
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
9
|
HACI ÇİMKE
|
ZİHNİ
|
Merkez
|
Güney
|
145
|
24
|
HACI İBRAHİM DARICI
|
BEKİR
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
11
|
HACI KADİR HATİPOĞLU
|
KADİR
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
HACI KARAKUŞ
|
ABDULLAH
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
HACI MAKSUT YERLİKAYA
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Gazibey
|
119
|
85
|
HACI MURAT ALTUNHAN
|
MAHMUT MİRZA
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
15
|
HACI MUSTAFA ATEŞALP
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
17
|
HACI MUSTAFA KILINÇ
|
HAMDİ
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
67
|
HACI NAVRUZ
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
48
|
HACI SALİH ÖZTÜRK
|
ADİL
|
Merkez
|
Gazibey
|
119
|
94
|
HACI TURAN YERLİKAYA
|
AHMET YUSUF
|
Merkez
|
Gazibey
|
119
|
85
|
HALİL ALTUNHAN
|
MAHMUT MİRZA
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
76
|
HALİL ÇONGAR
|
HALİL İBRAHİM
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
62
|
HALİL NAR
|
SEYİT AHMET
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
67
|
HALİL NAVRUZ
|
MAHMUT
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5,7
|
HALİL TOY
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
29
|
HALİS BÜYÜKÇAMSARI
|
YUSUF
|
Merkez
|
Gazibey
|
119
|
80
|
HALUK DOĞAN
|
DURAN
|
Merkez
|
Güney
|
153
|
37
|
HAMZA KAPTAN
|
YADİGAR
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
70
|
HANIM NAR
|
YUSUF ŞEVKİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
8
|
HANIM YILMAZ
|
KAYA TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253,187
|
39,12,13
|
HANİFE KOÇYİĞİT
|
SAMİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
253,257,187
|
5,11,28
|
HARUN GÜLER
|
HALİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
9
|
HASAN ÇİMKE
|
ZİHNİ
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
26,27
|
HASAN KERVANKIRAN
|
MURTAZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253,187
|
39,12,13
|
HASAN KOÇAK
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
4,11
|
HATİCE ACIÖZ
|
YUSUF
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
27
|
HATİCE ACIÖZ
|
YUSUF
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
HATİCE AYDOĞAN
|
ZEKERİYA
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
35
|
HATİCE BEBEK
|
RAHMİ
|
Merkez
|
Güney
|
145
|
21
|
HATİCE DARICI
|
MEMET HANİFİ
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
11
|
HATİCE KILIÇ
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
HATİCE SARIKAYA
|
OSMAN
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
11
|
HATİCE SUZAN
|
HALİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
HATİCE ŞEKER
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
28
|
HATUN AYDOĞDU
|
MİKDAT
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
28
|
HATUN BİRİNCİ
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
27
|
HATUN KERVANKIRAN
|
MURTAZA
|
Merkez
|
Gazibey
|
119
|
86
|
HATUN YİĞİTER
|
SALİH
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
HAYDAR ATAMAN
|
ÖMER
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
HAYDAR YÜKSEKKAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
71
|
HAYRETTİN ÖZTÜRK
|
MEHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
HAYRİYE UZUN
|
MURAT
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
HAYRİYE YÜKSEKKAYA
|
MEHMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5
|
HİCRAN DOĞAN
|
CELALEDDİN
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
HİKMET KARATAŞ
|
HALİL
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
HİLAL ŞEKER ÖZTÜRK
|
İLYAS
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
HÜLYA BAYAZIT
|
AHMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
HÜRDES AYDOĞAN
|
TURAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
15
|
HÜSEYİN CEBECİ
|
FEYZULLAH
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
HÜSEYİN KOÇAK
|
OSMAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23
|
HÜSEYİN ÖZDEMİR
|
NAZIM
|
Merkez
|
Güney
|
159,148
|
5,5
|
HÜSEYİN TOY
|
AHMET
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
HÜSNE KOÇAK
|
TURSUN
|
Merkez
|
Gazibey
|
102
|
73
|
İBRAHİM ÇETİNDAĞ
|
FEVZİ
|
Merkez
|
Güney
|
160
|
29
|
İBRAHİM KALAYCI
|
HASAN
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5,7
|
İBRAHİM TOY
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
5
|
İDRİS ATAMAN
|
ÖMER
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
İDRİS ATAMAN
|
ÖMER
|
Merkez
|
Güney
|
160,145
|
40,22
|
İDRİS DARICI
|
BEKİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
27,28
|
İHSAN ÖZDEMİR
|
ALİ RIZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
23,37
|
İHSAN ÖZDEMİR
|
ALİ RIZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
257
|
13
|
İHSAN ÖZDEMİR
|
ALİ RIZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
146
|
16
|
İLHAN KIZKAPAN
|
AHMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
50
|
İLYAS SOSYAL
|
ABDULKADİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
23
|
İLYAS UZUN
|
MURAT
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
İMMEHAN ŞEKER
|
SÜLEYMAN
|
Merkez
|
Güney
|
145
|
21
|
İNZİLE DARICI
|
MEMET HANİFİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
253
|
26,22,34
|
İSMAİL KAYA
|
BEDRİ
|
Merkez
|
Hanlı
|
195
|
39
|
İSMAİL KAYA
|
BEDRİ
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
6
|
İSMET SARI
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Güney
|
346
|
2
|
İZZET AYAN
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Çongar
|
192,148,139,159
|
1,1,5,8
|
KADER KILAVUZ
|
SABRİ
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
KADİM KARAKUŞ
|
ABDULLAH
|
Merkez
|
Gazibey
|
121,102
|
6,225
|
KADİR GEYİK
|
ALİ
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
KADİR KARAKUŞ
|
MUSA
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
28
|
KADRİYE AYDOĞDU
|
MİKDAT
|
Merkez
|
Hanlı
|
148,253
|
39,12
|
KADRİYE KOÇAK
|
ŞABAN
|
Merkez
|
Çongar
|
141
|
8
|
KALİP ÇONĞAR
|
HALİL
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
9,7,6
|
KAYA KARAKUŞ
|
MUSA
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2,4
|
KAYA KARAKUŞ
|
MUSA
|
Merkez
|
Çongar
|
177
|
1,2
|
KAYA KARAKUŞ
|
MUSA
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
70
|
KAYA NAR
|
NECİP
|
Merkez
|
Hanlı
|
192
|
12
|
KAYA TURAN GÜNEŞ
|
HÜSEYİN
|
Merkez
|
Güney
|
220
|
8
|
KAYA TURAN GÜRALTUNKESER
|
RIZA
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
KAZIM ÇALIŞKAN
|
ALİ
|
Merkez
|
Çongar
|
176
|
2
|
KEMAL KARAKUŞ
|
BEDİR
|
Merkez
|
Hanlı
|
146
|
16
|
KERİME ÖNDER
|
HALİL
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
6
|
KEZİBAN AYDOĞAN
|
TURAN
|
Merkez
|
Hanlı
|
259
|
10,11,12
|
KEZİBAN ŞEKER
|
SÜLEYMAN
|
Merkez
|
Çongar
|
149
|
117,134
|
KEZİBAN YILMAZ
|
AHMET
|
Merkez
|
Çongar
|
165
|
53
|
KEZİBAN YILMAZ
|
AHMET
|
Merkez
|
Güney
|
126
|
11
|
KIYMET PÜRLÜ
|
SEFER
|
Merkez
|
Hanlı
|
148
|
83,87
|
KİRAZ ÇALIŞKAN
|
MEMET
|
Merkez
|
Güney
|
159
|
5
|
KİRAZ TOY
|
BEKİR
|
Merkez
|
Gazibey
|
105
|
12
|
LERGİZ YERLİKAYA
|
MAKSUT
|
Merkez
|
Çongar
|
148
|
3
|
LEYLA YÜKSEKKAYA
|
İHSAN
|
Merkez
|
Çongar
|
159
|
28
|
LEYLİ AYDOĞDU
|
MUSTAFA
|
Merkez
|
Hanlı
|
187
|
4,9,11
|
MAHİR ATAMAN
|
ÖMER
|
Merkez