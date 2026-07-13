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TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Yayınlanma 13.07.2026 00:01:00

       TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Sivas İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.01.2024 tarih, 1-80 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

 

İLÇE ADI

MAHALLE/KÖY

ADA NO

PARSEL NO

AD SOYAD

BABA ADI

Merkez

Güney

159

24

ABDULLAH KERVANKIRAN

HÜSEYİN

Merkez

Hanlı

253,257,187

5,11,28

ABDULMUTTALİP GÜLER

HALİL

Merkez

Gazibey

102

72,71

ABİDİN YILMAZ

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

148

83,87

ADEM ÇALIŞKAN

MEMET

Merkez

Güney

160

5

ADEM ÇİÇEK

BEKİR

Merkez

Hanlı

195

23

ADIGÜZEL UZUN

CELAL

Merkez

Hanlı

195

5

ADİL BAYHAN

EKREM

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

ADİL BAYHAN

EKREM

Merkez

Gazibey

102

68

AHMET ARSLAN

MEMET MUSTAFA

Merkez

Çongar

149

126,128

AHMET BIYIK

MEMET

Merkez

Gazibey

102,119

74,81

AHMET ÇETİNDAĞ

FEVZİ

Merkez

Güney

159

56

AHMET DURAN KARAKOÇ

HASAN

Merkez

Çongar

149-176

9,7,6

AHMET KARAKUŞ

BEDİR

Merkez

Çongar

176

2

AHMET KARAKUŞ

BEDİR

Merkez

Gazibey

120

7

AHMET KILIÇ

TURAN

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

AHMET KOÇAK

OSMAN

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

AHMET ŞEKER

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

187

16,28

AHMET TURAN ÇİNKO

BAHATTİN

Merkez

Hanlı

187

6,7

AHMET TURAN KARASU

HİLMİ

Merkez

Çongar

148

3

AHMET TURAN YÜKSEKKAYA

MEHMET

Merkez

Çongar

149

124,160

AHMET TÜRK

TUFAN

Merkez

Çongar

170,178,176

8,1,1

AHMET TÜRK

TUFAN

Merkez

Gazibey

121

5

AHMET YILMAZ

DURAN

Merkez

Hanlı

148

83,87

AİŞE ÇALIŞKAN

ALİ

Merkez

Güney

217

17

AİŞE YILDIZ

NECİP

Merkez

Çongar

149

15

ALAADDİN ATEŞALP

MAHMUT

Merkez

Hanlı

146,148

14,91

ALİ BENLİ

HALİL

Merkez

Hanlı

253

26,22

ALİ OSMAN KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Hanlı

195

39

ALİ OSMAN KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Hanlı

148

83,87

ANŞE ÇALIŞKAN

ALİ

Merkez

Güney

159

56

ARZU BAŞPINAR

HASAN

Merkez

Güney

159

56

ARZU KARAKOÇ

HASAN

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

AYİŞE ŞEKER

ÖMER

Merkez

Hanlı

148

83,87

AYNUR ÇALIŞKAN

ABDULKADİR

Merkez

Hanlı

146

16

AYNUR TEK

KADİR

Merkez

Hanlı

195

9

AYSEL ÇİMKE

ZİHNİ

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

AYSEL KARATAŞ

HALİL

Merkez

Çongar

148

3

AYSEL KÜÇÜKÇONGAR

MAKSUT

Merkez

Hanlı

148

83,87

AYSEL ÖZTÜRK

HÜSEYİN

Merkez

Hanlı

259

20

AYSEL TURAN

MİKDAT

Merkez

Hanlı

192

12

AYŞE GÜNEŞ

HÜSEYİN

Merkez

Çongar

176

2

AYŞE KARAKUŞ

MEHMET

Merkez

Çongar

192,148,139,159

1,1,5,8

AYŞE POLAT

İBİŞ

Merkez

Hanlı

195

23

AYŞE UZUN

ALİ

Merkez

Çongar

148

3

AYŞE YÜKSEKKAYA

MEHMET

Merkez

Çongar

192,148,139,159

1,1,5,8

AZRA ESİN KILAVUZ

TUNCAY

Merkez

Çongar

176

2

BAHATTİN KARAKUŞ

YAKUP

Merkez

Hanlı

195

5

BAHTİYAR BAYHAN

EKREM

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

BAHTİYAR BAYHAN

EKREM

Merkez

Hanlı

195

5

BAYRAM BAYHAN

EKREM

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

BAYRAM BAYHAN

EKREM

Merkez

Güney

222

8

BEDİR DURNA

HASAN

Merkez

Hanlı

253

23

BEDİR ÖZDEMİR

NAZIM

Merkez

Güney

145,346

8,6

BEKİR AYAN

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

195

21

BİLAL KILINÇ

CELAL

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

BİLAL ŞEKER

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

192

14

BURHAN KÖŞKER

MEHMET

Merkez

Güney

159

5

CAFER TOY

BEKİR

Merkez

Güney

145,346

8,6

CELAL AYAN

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

253

23

CEMALETTİN ÖZDEMİR

NAZIM

Merkez

Güney

159

71

CEMİL ÖZTÜRK

SEFER

Merkez

Güney

159

6

CENNET AYDOĞAN

TURAN

Merkez

Çongar

149

9

DEMET YOĞUN

ALİ

Merkez

Çongar

149

15

DOĞAN ATEŞALP

MAHMUT

Merkez

Hanlı

187

4,11

DÖNDÜ ATAMAN

ÖMER

Merkez

Güney

126

12

DÖNDÜ BAŞPINAR

HALİL

Merkez

Çongar

149

126,128

DÖNDÜ BIYIK

İSMAİL

Merkez

Güney

159

15

DÖNDÜ CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Güney

222

8

DÖNDÜ ÇÖPÜR

NEBİ

Merkez

Güney

159

56

DÖNDÜ GÜNEŞ

HASAN

Merkez

Güney

159

56

DÖNDÜ KARAKOÇ

HASAN

Merkez

Güney

159

26,27

DÖNDÜ KERVANKIRAN

MURTAZA

Merkez

Güney

159

71

DÖNDÜ ÖZTÜRK

SEFER

Merkez

Güney

159

50

DÖNDÜ SOSYAL

ABDULKADİR

Merkez

Güney

159

5,7

DÖNDÜ TOY

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

195

23

DÖNDÜ UZUN

ALİ

Merkez

Gazibey

105

12

DÖNDÜ YERLİKAYA

MAKSUT

Merkez

Çongar

152

1

DÖNE ÇONGAR

AHMET

Merkez

Gazibey

120

7

DÖNE KILIÇ

TURAN

Merkez

Gazibey

120

7

DÖNE YILMAZ

TURAN

Merkez

Güney

126

12

DÖNÜŞ BAŞPINAR

HALİL

Merkez

Gazibey

102

67

DUDU NAVRUZ

MAHMUT

Merkez

Hanlı

195

35

DUNE BEBEK

OSMAN

Merkez

Hanlı

195

20

DURDU YILMAZ

RIZA

Merkez

Çongar

176

2

DÜNDÜ KARAKUŞ

BEDİR

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

DÜRDANE ALMALI

ARİF

Merkez

Güney

159

6

ELİF AYDOĞAN

ZEKERİYA

Merkez

Hanlı

187

16,29

ELİF ÇİNKO

BAHATTİN

Merkez

Gazibey

102

67

ELİF NAVRUZ

İBRAHİM

Merkez

Gazibey

105

12

ELİF YERLİKAYA

MAKSUT

Merkez

Güney

222

8

ELİFE DURNA

HASAN

Merkez

Güney

159

26,27

ELİFE KERVANKIRAN

MURTAZA

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

ELİFE ŞEKER

SÜLEYMAN

Merkez

Gazibey

102

68

ELMAS ARSLAN

ALİ

Merkez

Güney

159

15

EMİNE CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

148

83,87

EMİNE ÇALIŞKAN

ABDULLAH

Merkez

Güney

153

37

EMİNE KAPTAN

YADİGAR

Merkez

Çongar

148

3

EMİNE KÜÇÜKÇONGAR

MAKSUT

Merkez

Hanlı

187

16,29

EMİR ÇİNKO

NEBİ

Merkez

Hanlı

253

26,22,34

EMRAH KAYA

BEDRİ

Merkez

Hanlı

195

39

EMRAH KAYA

BEDRİ

Merkez

Güney

159

24

EMRULLAH KERVANKIRAN

HÜSEYİN

Merkez

Çongar

192,148,139

1,1,5

ENGİN KILAVUZ

DURAN

Merkez

Çongar

159

9,8

ENGİN KILAVUZ

DURAN

Merkez

Hanlı

148

83,87

ERDAL ÇALIŞKAN

ABDULKADİR

Merkez

Gazibey

105

11

ERDOĞAN SUZAN

MEHMET NURİ

Merkez

Gazibey

120

7

EROL KILIÇ

TURAN

Merkez

Çongar

148

2

ESME YÜKSEKKAYA

ALİ

Merkez

Güney

159

71

EŞREF ÖZTÜRK

SEFER

Merkez

Hanlı

187

5

FADİK BENLİ

MEMET

Merkez

Gazibey

105

12

FADİK YERLİKAYA

MAKSUT

Merkez

Çongar

148

3

FADİK YÜKSEKKAYA

İHSAN

Merkez

Çongar

149

11

FADİME BOYNUUZUN

MEHMET

Merkez

Hanlı

148,253,187

39,12,13

FADİME KOÇAK

MUSTAFA

Merkez

Gazibey

102

67

FADİME NAVRUZ

MAHMUT

Merkez

Güney

148

2

FADİME ÖZTÜRK

PAŞA

Merkez

Gazibey

105

11

FADİME SUZAN

MEHMET NURİ

Merkez

Hanlı

148

83,87

FATIMA ÇALIŞKAN

ALİ

Merkez

Güney

159

6

FATİH AYDOĞAN

TURAN

Merkez

Güney

159

15

FATİH CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

192

14

FATİH MEHMET KÖŞKER

MEHMET

Merkez

Hanlı

193

4

FATİH MERT

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

259

20

FATİH YAZICI

RASİM

Merkez

Çongar

159

28

FATMA AYDOĞDU

MUSTAFA

Merkez

Güney

145

21

FATMA DARICI

MEMET HANİFİ

Merkez

Hanlı

148,253,187

39,12,13

FATMA KARAGÜLLE

SAMİ

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

FATMA ŞEKER

ÖMER

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

FATMA TOPÇU

SEYFETTİN

Merkez

Gazibey

105

12

FATMA YERLİKAYA

İSMAİL

Merkez

Gazibey

102

69

FEHMİ YILDIRIM

MUHYETTİN

Merkez

Hanlı

253

26,22

FEYZA KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Hanlı

195

39

FEYZA KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Güney

126

7

FEYZULLAH CEYLAN

RADİF

Merkez

Güney

159

50

FEYZULLAH SOYSAL

ABDULKADİR

Merkez

Hanlı

253

26,22

FİDAN KAYA

HASAN

Merkez

Hanlı

195

39

FİDAN KAYA

HASAN

Merkez

Çongar

148

3

FURKAN HALICI

KADİR

Merkez

Hanlı

195

5

GALİP ATAMAN

ALİ

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

GALİP ATAMAN

ALİ

Merkez

Hanlı

253

23

GALİP ÖZDEMİR

İSMAİL

Merkez

Güney

159

71

GANİ ÖZTÜRK

SEFER

Merkez

Hanlı

253

26,22

GÖKALP KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Hanlı

195

39

GÖKALP KAYA

AHMET TURAN

Merkez

Çongar

176

2

GÖZEL KARAKUŞ

OSMAN

Merkez

Gazibey

102

68

GÜFER ARSLAN

MEMET MUSTAFA

Merkez

Güney

159

15

GÜLAY CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

148

83,87

GÜLDESTE ÇALIŞKAN

ABDULKADİR

Merkez

Gazibey

105

11

GÜLEFER SUZAN

MEHMET NURİ

Merkez

Güney

159

5

GÜLER TOY

BEKİR

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

GÜLEY UZUN

OSMAN

Merkez

Hanlı

195

17

GÜLKIZ KILIÇ

 

Merkez

Güney

159

15

GÜLLER CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

148

83,87

GÜLLÜ ÇALIŞKAN

KAMİL

Merkez

Hanlı

187

21

GÜLLÜ ÇALIŞKAN

KAMİL

Merkez

Hanlı

253

23

GÜLLÜ ÖZDEMİR

OSMAN

Merkez

Güney

126

12

GÜLLÜZAR BAŞPINAR

ABDURRAHMAN

Merkez

Hanlı

253

26,22

GÜLLÜZAR KAYA

MEHMET

Merkez

Hanlı

195

39

GÜLLÜZAR KAYA

MEHMET

Merkez

Çongar

192,148,139,159

1,1,5,8

GÜLSABAH KILAVUZ

YUSUF

Merkez

Hanlı

148

83,87

GÜLSEREN ÇALIŞKAN

MEMET

Merkez

Hanlı

195

35

GÜRCÜ BEBEK

OSMAN

Merkez

Hanlı

195

5

GÜRSEL ATAMAN

ALİ

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

GÜRSEL ATAMAN

ALİ

Merkez

Hanlı

187

22

HABİP ÇALIŞKAN

MEMİŞ

Merkez

Hanlı

253

4,11

HACER ACIÖZ

AHMET

Merkez

Hanlı

187

27

HACER ACIÖZ

AHMET

Merkez

Çongar

149,154

78,43

HACER ÇEVİK

MEVLÜT

Merkez

Hanlı

195

23

HACER UZUN

ALİ

Merkez

Çongar

149

117,134

HACI BEKİR YILMAZ

BEKİR

Merkez

Çongar

165

53

HACI BEKİR YILMAZ

BEKİR

Merkez

Hanlı

195

9

HACI ÇİMKE

ZİHNİ

Merkez

Güney

145

24

HACI İBRAHİM DARICI

BEKİR

Merkez

Çongar

149

11

HACI KADİR HATİPOĞLU

KADİR

Merkez

Çongar

176

2

HACI KARAKUŞ

ABDULLAH

Merkez

Gazibey

105

12

HACI MAKSUT YERLİKAYA

MAKSUT

Merkez

Gazibey

119

85

HACI MURAT ALTUNHAN

MAHMUT MİRZA

Merkez

Çongar

149

15

HACI MUSTAFA ATEŞALP

MAHMUT

Merkez

Hanlı

195

17

HACI MUSTAFA KILINÇ

HAMDİ

Merkez

Gazibey

102

67

HACI NAVRUZ

MAHMUT

Merkez

Güney

159

48

HACI SALİH ÖZTÜRK

ADİL

Merkez

Gazibey

119

94

HACI TURAN YERLİKAYA

AHMET YUSUF

Merkez

Gazibey

119

85

HALİL ALTUNHAN

MAHMUT MİRZA

Merkez

Gazibey

102

76

HALİL ÇONGAR

HALİL İBRAHİM

Merkez

Güney

159

62

HALİL NAR

SEYİT AHMET

Merkez

Gazibey

102

67

HALİL NAVRUZ

MAHMUT

Merkez

Güney

159

5,7

HALİL TOY

MUSTAFA

Merkez

Çongar

159

29

HALİS BÜYÜKÇAMSARI

YUSUF

Merkez

Gazibey

119

80

HALUK DOĞAN

DURAN

Merkez

Güney

153

37

HAMZA KAPTAN

YADİGAR

Merkez

Güney

159

70

HANIM NAR

YUSUF ŞEVKİ

Merkez

Hanlı

187

8

HANIM YILMAZ

KAYA TURAN

Merkez

Hanlı

148,253,187

39,12,13

HANİFE KOÇYİĞİT

SAMİ

Merkez

Hanlı

253,257,187

5,11,28

HARUN GÜLER

HALİL

Merkez

Hanlı

195

9

HASAN ÇİMKE

ZİHNİ

Merkez

Güney

159

26,27

HASAN KERVANKIRAN

MURTAZA

Merkez

Hanlı

148,253,187

39,12,13

HASAN KOÇAK

BEKİR

Merkez

Hanlı

253

4,11

HATİCE ACIÖZ

YUSUF

Merkez

Hanlı

187

27

HATİCE ACIÖZ

YUSUF

Merkez

Güney

159

6

HATİCE AYDOĞAN

ZEKERİYA

Merkez

Hanlı

195

35

HATİCE BEBEK

RAHMİ

Merkez

Güney

145

21

HATİCE DARICI

MEMET HANİFİ

Merkez

Gazibey

105

11

HATİCE KILIÇ

BEKİR

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

HATİCE SARIKAYA

OSMAN

Merkez

Gazibey

105

11

HATİCE SUZAN

HALİL

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

HATİCE ŞEKER

FEYZULLAH

Merkez

Çongar

159

28

HATUN AYDOĞDU

MİKDAT

Merkez

Güney

159

28

HATUN BİRİNCİ

HÜSEYİN

Merkez

Güney

159

27

HATUN KERVANKIRAN

MURTAZA

Merkez

Gazibey

119

86

HATUN YİĞİTER

SALİH

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

HAYDAR ATAMAN

ÖMER

Merkez

Çongar

148

3

HAYDAR YÜKSEKKAYA

MEHMET

Merkez

Güney

159

71

HAYRETTİN ÖZTÜRK

MEHMET

Merkez

Hanlı

195

23

HAYRİYE UZUN

MURAT

Merkez

Çongar

148

3

HAYRİYE YÜKSEKKAYA

MEHMET

Merkez

Güney

159

5

HİCRAN DOĞAN

CELALEDDİN

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

HİKMET KARATAŞ

HALİL

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

HİLAL ŞEKER ÖZTÜRK

İLYAS

Merkez

Çongar

148

3

HÜLYA BAYAZIT

AHMET

Merkez

Güney

159

6

HÜRDES AYDOĞAN

TURAN

Merkez

Güney

159

15

HÜSEYİN CEBECİ

FEYZULLAH

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

HÜSEYİN KOÇAK

OSMAN

Merkez

Hanlı

253

23

HÜSEYİN ÖZDEMİR

NAZIM

Merkez

Güney

159,148

5,5

HÜSEYİN TOY

AHMET

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

HÜSNE KOÇAK

TURSUN

Merkez

Gazibey

102

73

İBRAHİM ÇETİNDAĞ

FEVZİ

Merkez

Güney

160

29

İBRAHİM KALAYCI

HASAN

Merkez

Güney

159

5,7

İBRAHİM TOY

BEKİR

Merkez

Hanlı

195

5

İDRİS ATAMAN

ÖMER

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

İDRİS ATAMAN

ÖMER

Merkez

Güney

160,145

40,22

İDRİS DARICI

BEKİR

Merkez

Hanlı

148

27,28

İHSAN ÖZDEMİR

ALİ RIZA

Merkez

Hanlı

253

23,37

İHSAN ÖZDEMİR

ALİ RIZA

Merkez

Hanlı

257

13

İHSAN ÖZDEMİR

ALİ RIZA

Merkez

Hanlı

146

16

İLHAN KIZKAPAN

AHMET

Merkez

Güney

159

50

İLYAS SOSYAL

ABDULKADİR

Merkez

Hanlı

195

23

İLYAS UZUN

MURAT

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

İMMEHAN ŞEKER

SÜLEYMAN

Merkez

Güney

145

21

İNZİLE DARICI

MEMET HANİFİ

Merkez

Hanlı

253

26,22,34

İSMAİL KAYA

BEDRİ

Merkez

Hanlı

195

39

İSMAİL KAYA

BEDRİ

Merkez

Çongar

159

6

İSMET SARI

MUSTAFA

Merkez

Güney

346

2

İZZET AYAN

MUSTAFA

Merkez

Çongar

192,148,139,159

1,1,5,8

KADER KILAVUZ

SABRİ

Merkez

Çongar

176

2

KADİM KARAKUŞ

ABDULLAH

Merkez

Gazibey

121,102

6,225

KADİR GEYİK

ALİ

Merkez

Çongar

176

2

KADİR KARAKUŞ

MUSA

Merkez

Çongar

159

28

KADRİYE AYDOĞDU

MİKDAT

Merkez

Hanlı

148,253

39,12

KADRİYE KOÇAK

ŞABAN

Merkez

Çongar

141

8

KALİP ÇONĞAR

HALİL

Merkez

Çongar

149

9,7,6

KAYA KARAKUŞ

MUSA

Merkez

Çongar

176

2,4

KAYA KARAKUŞ

MUSA

Merkez

Çongar

177

1,2

KAYA KARAKUŞ

MUSA

Merkez

Güney

159

70

KAYA NAR

NECİP

Merkez

Hanlı

192

12

KAYA TURAN GÜNEŞ

HÜSEYİN

Merkez

Güney

220

8

KAYA TURAN GÜRALTUNKESER

RIZA

Merkez

Hanlı

148

83,87

KAZIM ÇALIŞKAN

ALİ

Merkez

Çongar

176

2

KEMAL KARAKUŞ

BEDİR

Merkez

Hanlı

146

16

KERİME ÖNDER

HALİL

Merkez

Güney

159

6

KEZİBAN AYDOĞAN

TURAN

Merkez

Hanlı

259

10,11,12

KEZİBAN ŞEKER

SÜLEYMAN

Merkez

Çongar

149

117,134

KEZİBAN YILMAZ

AHMET

Merkez

Çongar

165

53

KEZİBAN YILMAZ

AHMET

Merkez

Güney

126

11

KIYMET PÜRLÜ

SEFER

Merkez

Hanlı

148

83,87

KİRAZ ÇALIŞKAN

MEMET

Merkez

Güney

159

5

KİRAZ TOY

BEKİR

Merkez

Gazibey

105

12

LERGİZ YERLİKAYA

MAKSUT

Merkez

Çongar

148

3

LEYLA YÜKSEKKAYA

İHSAN

Merkez

Çongar

159

28

LEYLİ AYDOĞDU

MUSTAFA

Merkez

Hanlı

187

4,9,11

MAHİR ATAMAN

ÖMER

Merkez