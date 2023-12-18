Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/227 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 183,94 m2 yüzölçümlü 868 ada 1 parsel (geldisi 7456 parsel) sayılı taşınmaz

ADA NO: 868 ada

PARSEL NO: 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 183,94 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma BIYIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 183,94 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 868 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 7456 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/227 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/09/2023