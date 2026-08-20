T.C. TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAVŞANLI / KÜTAHYA

KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tepecik Beldesi, tapuda 116 ada 129 parsel numarasında kayıtlı 6.583,20 m² arsa vasıflı taşınmaz üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması işi; Belediye Meclisimizin 02.04.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı kararı ile Belediye Encümenimizin 12.08.2026 tarihli ve 2026/40 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Aynı Kanun’un 40. maddesi hükümleri gereğince, kapalı teklif zarflarının açılmasından ve geçerli tekliflerin tespit edilmesinden sonra, en yüksek teklifin üstünde kalacak şekilde, ihale saatinde salonda hazır bulunan istekliler arasında sözlü artırma (açık pey sürme) suretiyle devam ettirilerek sonuçlandırılacaktır. İhale konusu iş; %20 belediye hissesi karşılığında A Bloğun tamamının (25 adet daire) eksiksiz anahtar teslimi belediyemize verilmesi ve nakit arttırma esasına dayanmaktadır.

2. İhale 04/09/2026 Cuma günü Saat 14:30’da Belediyemiz Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye konu işin muhammen bedeli (A blok 25 Daire) + Arttırmaya Esas Bedel 2.947.000,00 TL olup sözlü artırma, kapalı zarflardan çıkan geçerli en yüksek teklif üzerinden başlatılacaktır. Geçici teminat tutarı toplam muhammen bedelinin %3’ü olan 2.448.413,91 TL’dir.

4. İhaleye katılacak firma veya kişiler aşağıda yazılı bulunan belgeleri ihale komisyonuna ulaştırmak üzere ihale saatinden önce belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir: a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti veya nüfus kayıt örneği.

b) Adres kayıt belgesi.

c) Vekaleten katılacak olanlar için Noter onaylı Vekaletname örneği.

d) Geçici teminatın ve şartname bedelinin ödenmiş/verilmiş olduğuna dair belge (Vezne Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu).

e) İhaleye girecek iştirakçi tüzel kişi ise Noter tasdikli imza ve şirket sirküleri, ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi.

g) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen teknik/mali yeterlilik ve iş bitirme belgeleri.

h) SGK ve Vergi borcu bulunmadığını gösterir güncel belgeler.

i) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilecek “Borcu Yoktur” belgesi.

İstekliler, talep edilen belgelerin asıllarını idaremize ibraz ederek, belgelerin fotokopi ve/veya suretlerini “Aslı İdarece Görülmüştür / Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylatabilirler.

5. İhale ile ilgili şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir veya 50.000,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İlgililere ilanen duyurulur.

Veysel TEKİN

Belediye Başkanı