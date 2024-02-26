Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:01

T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/146 Esas

Davacı Seyit GÜNEY tarafından davalı Semra GÜNEY aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasında; Mahkememizce Davalı Semra GÜNEY'in bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.Abdusselam ve Gülcemal kızı, 20/10/1989 doğumlu, 30*******72T.C. Kimlik Numaralı davalı Semra GÜNEY,

Duruşma günü; 05/04/2024 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca dava dilekçesi ve tensip zaptının yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, Dava dilekçesinde belirtilen usulde cevap dilekçesi verebileceğiniz, dava dilekçesinde belirtilen hususları yerine getirmeniz, getirmediğiniz takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtaratlıduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.