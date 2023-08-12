TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ağustos 2023

ESAS NO: 2022/523 Esas

KARAR NO: 2023/432

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 05/07/2023 tarih, 2022/523 esas ve 20223/432 kararı ile, Tunceli İli, Merkez ilçesi, Kopuzlar köyü Variskiye Yol Altı Mevki 156 ada 2 parselde bulunan tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE, Tunceli İli, Merkez ilçesi, Kopuzlar köyü Variskiye157 ada 51 parselde bulunan tarla ve çayır niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE, Satış memuru olarak Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine, Satışın umuma açık ve açık attırma sureti ile yapılmasına, Satış sonucu elde edilecek gelirin 30/05/2023 tarihli ziraat bilirkişi raporu, tapu kaydındaki hisseler oranında davacı ve davalılara ödenmesine, Satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11.38 oranındaki ilam harcının taraflardan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına, Satışın taşınmazlar üzerindeki her türlü ayni ve şahsi yükümlülükleri ile birlikte yapılmasına, karar verilmiş olup, söz konusu kararın tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamayan TÜRKİYE ülkesinde yaşayan Kalender ve Hadice kızı, 1982 doğumlu, davalı İNSAF DURMUŞ'A (126---214 T.C. Kimlik numaralı) tebliğ yerine geçtiği, gerekçeli kararın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize başvurulmak suretiyle istinaf yolunun açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 27/07/2023