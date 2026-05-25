TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/21 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : 11.Mıntıka Mahallesi, Tüysüz Köprüsü Mevkii, 930 Ada, 11 Parsel Sayılı,Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 8.393,00 m2

İmar Durumu :18/02/2026 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir. ...yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ... " şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 7.553.700,00 TL.; KDV Oranı : %10;

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:54 / Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 13:54 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:54

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.