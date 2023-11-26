TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MDR. KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kırklareli il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.01.2022 tarih, 4-261 karar ve 26.01.2022 tarih, 4-259 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi

Köy/Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

VİZE

SOĞUCAK

167

17

SAFİYE EFE

HASAN

VİZE

SOĞUCAK

167

17

HAVVA AKTUĞ

HASAN

VİZE

SOĞUCAK

167

9

SABRİ AKYOL

ABBAS

VİZE

SOĞUCAK

167

129

ŞERİF İÇÖZ

HÜSEYİN

VİZE

SOĞUCAK

167

123

NACİYE AKINÇ

ŞABAN

VİZE

SOĞUCAK

167

123

HAYRİYE AKINÇ

ŞABAN

VİZE

SOĞUCAK

167

123

YÜKSEL AKINÇ

RECEP

VİZE

SOĞUCAK

167

123

NAZİKE KARANFİL

MEHMET

VİZE

SOĞUCAK

167

121

NACİYE AKINÇ

ŞABAN

VİZE

SOĞUCAK

167

121

HAYRİYE AKINÇ

ŞABAN

VİZE

SOĞUCAK

167

121

YÜKSEL AKINÇ

RECEP

VİZE

SOĞUCAK

167

121

NAZİKE KARANFİL

MEHMET

VİZE

SOĞUCAK

167

117

ZAHİDE KOÇYİĞİT

RIZA

VİZE

SOĞUCAK

117

38

HÜSEYİN SAZ

ABBAS

VİZE

SOĞUCAK

119

53

HATİCE

ALİ

VİZE

SOĞUCAK

119

55

ŞERİF İÇÖZ

HÜSEYİN

VİZE

SOĞUCAK

119

1

HÜSEYİN SAZ

ABBAS

VİZE

SOĞUCAK

165

50

NEBİYE ÇAĞLAR

RİFAT

#ilangovtr Basın No: ILN01939445