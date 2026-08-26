TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/173 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi A harfi ile720 ada 3 nolu parselin içerisinde alanı 62,29 m², B harfi ile gösterilen yer, Akçalı Mahallesi 720 ada 4 nolu parselin içerisinde alanı 6398,91 m², C harfi ile gösterilen yer, Akçalı Mahallesi 720 ada 3 nolu parselin içerisinde alanı 375,14 m² taşınmazın davacı T.C. Nolu İBRAHİM KAPLAN adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.