TURKUAZ HİZMET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHALE İLANI

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

EYYÜBİYE BELEDİYESİ TURKUAZ HİZMET SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu muhammen bedeli, geçici teminat belirtilen Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

S.NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ ALAN (M2) MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 EYYÜBİYE BATIKENT 0 684 ARSA 12.598,34 50.000.000,00 TL 1.500.000,00 TL 02.12.2024 11:00





2- İhale Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA adresinde Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş toplantı salonunda 02/12/2024 Pazartesi Günleri Yapılacaktır.

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA Turkuaz A.Ş Müdürlüğü de görüle bilir ve 10.000,00 TL (ONBİN) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhale teklifi olanların ihale dokümanı satın almak zorundadır.( Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi banka hesabı Vakıfbank Haliliye Şubesi TR84 0001 5001 5800 7303 3064 25 nolu İban numarasına şartname bedeli yatırılacaktır.)

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a)2886 Sayılı D.İ.K.’NUN 45. Maddesi gereğince,

b) Geçici teminat bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’un 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu, ( Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi banka hesabı Vakıfbank Haliliye Şubesi TR84 0001 5001 5800 7303 3064 25 nolu İban numarasına Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.)

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) T.C Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti ( gerçek kişi için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi(gerçek kişi için,)

f) Noter tasdikli imza sirküleri,

g)Türkiye‘de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasında veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) isteklinin ortak girişim olması halinde yukarda istenen belgeler dışında şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi halinde yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde yukarda istenen belgeler dışında istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 02/12/2024 Günü saat 10:00‘a kadar Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA adresine teslim edeceklerdir.

6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklif 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklif ihale saatinden önce komisyon oluşması şarttır.

7-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8-) ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.