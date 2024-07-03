UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:00

İHALE İPTAL İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/779377

1- İdarenin

a) Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 02165314000 - 2163349196

c) Elektronik posta adresi: [email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 12.06.2024 - 5135

b) Gazetenin/internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): DÜNYA - 12.06.2024 /

www.cumhuriyet.com.tr 12.06.2024

3- İhale İptal Tarihi: 02.07.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

2024/779377 İhale Kayıt No.lu "12 (Oniki) Aylık Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı" işinin araç sayısının değişeceği, teknik şartnamenin revize edilmesi, yaklaşık maliyetin yeniden yapılması gerekeceğinden İhale Yetkilisi tarafından ihale iptal edilmiştir.