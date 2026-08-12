UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Teklif verecek yüklenici firmaların Kültür Bakanlığı 2026 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde bulunması zorunludur. Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan onaylı Projeler Doğrultusunda Tarihi Kagir Binaların Güçlendirme ve Restorasyonlarının Yapılması işleri kabul edilecektir. İdari Şartnamenin: Aşırı Düşük Teklifler; 34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 ve 33 üncü maddelerine göre değerlendirdikten sonra, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. 34.2-Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca uygun teklif olarak belirlenir. Hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.