İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması amacı ile muhtelif alanlara (300 adet nokta) yerleştirilecek olan atık kumbaralarının yerlerinin "Tekstil Atık Kumbarası Konulması ve Tekstil Atıklarının Toplanıp, Taşınması ve Geri Dönüştürülmesi İşi" kapsamında 3 (üç) yıllığına kiralanması ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

2- Muhammen bedel: Nokta başı aylık kira 1.000,00 TL + KDV olup, toplam bedel 10.800.000,00 TL + KDV 'dir.

3- Geçici Teminat: 324.000,00 TL

4- İhale süresi: 36 (otuzaltı) Ay

5- İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 15.10.2026 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

6- İhale Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden görülebilecek ve 5.000,00-TL (beşbintürklirası) ücret karşılığında satın alınacaktır.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi

2- Nüfus kayıt örneği

3- Noter tasdikli imza beyannamesi

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge

9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge

10- İlan tarihinden sonra Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge

8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge

9- İlan tarihinden sonra Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

10- Tebligat için adres beyanı,

C) ORTAK GİRİŞİMLER

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

8- Yeterliliğe ilişkin belgeler:

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (İlgili belgenin ihale tarihinden itibaren geçerlilik süresi en az 3 (üç) yıl olması gerekmektedir.)

2- İş Deneyimi: nüfusu 1.000.000 (bir milyon) dan az olmayan illerden veya bu illere bağlı ilçelerden en az iki tanesinde, tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine ilişkin olarak kamusal alan kiranlaması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında akdedilmiş ve en az 3 (üç ) yıl süreyle çalışılarak tamamlanmış sözleşmesi bulunduğunu belgelemek zorundadır. Bu hususa ilişkin belge, ilgili idareden alınmış olmalıdır.

9- İhaleye teklif verecekler; teklif dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 14.10.2026 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.