ÜSKÜDAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

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Sn: GÜLÜZAR TURAN : RIZVAN Kızı

Burhaniye Mah. 719 ada 3 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza

kayıtlı iken; MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 07/09/2016 tarih 2016/270 ESAS 2016/321 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından BİROL TURAN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3.maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesitalebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.