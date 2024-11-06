UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI
UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği'nden
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ
SIRA NO
TAŞINMAZ NO
KÖYÜ
MEVKİİ
VERİM GÜCÜ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
VASFI
İMAR DURUMU
HİSSE ORANI
İHALE BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE
GÜNÜ
SAATİ
1
22090106549
Kurttepe
Bayır
Kıraç
198
1
40.101,97
Tarla
İmarsız
Tam
5.020.000,00
502.000,00
19.11.2024
11:00
TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ
SIRA NO
PLAKA
YILI / MODELİ
MARKA
CİNSİ
MOTOR NO
ŞASE NO
BULUNDUĞU YER
DURUMU
İHALE BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE GÜNÜ
İHALE SAATİ
1
34 AV 6466
2004 / Ducato
FIAT
Kamyonet
3824211
ZFA24400007278732
Ergene Otoparkı
Tamir ile kullanılır
87.500,00
26.250,00
19.11.2024
11:15
2
34 MG 5095
2003 / Starex
HYUNDAI
Kamyonet
D4BH3T001362
NLJWVH7HP4Z002746
Ergene Otoparkı
Tamir ile kullanılır
65.000,00
19.500,00
19.11.2024
11:30
3
71.381 m3 / Meşe ve Gürgen Ağacı
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Yeniköy Mahallesi
Dikili Ağaç
140.000,00
42.000,00
19.11.2024
11:45
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a-Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Geçici Teminatların Uzunköprü Ziraat Bankasında bulunan Uzunköprü Malmüdürlüğünün IBAN: TR03 0001 0001 0700 0010 0053 65 nolu hesabına yatırılacaktır.
b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi) (Aslı Komisyona Verilecektir)
c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri , özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. (Asılları Komisyona İbraz Edilecektir)
2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınırlar ile taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Taşınmaz mal satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanır.
3- Taşınmazlar ile Taşınırlar üzerinden ödenecek vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinde öğrenilebilr. İrtibat Telefonu : 0.284.513.34.27