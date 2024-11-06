UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği'nden

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

SIRA NO

TAŞINMAZ NO

KÖYÜ

MEVKİİ

VERİM GÜCÜ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

VASFI

İMAR DURUMU

HİSSE ORANI

İHALE BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE


GÜNÜ

SAATİ

1

22090106549

Kurttepe

Bayır

Kıraç

198

1

40.101,97

Tarla

İmarsız

Tam

5.020.000,00

502.000,00

19.11.2024

11:00


TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ

SIRA NO

PLAKA

YILI / MODELİ

MARKA

CİNSİ

MOTOR NO

ŞASE NO

BULUNDUĞU YER

DURUMU

İHALE BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

1

34 AV 6466

2004 / Ducato

FIAT

Kamyonet

3824211

ZFA24400007278732

Ergene Otoparkı

Tamir ile kullanılır

87.500,00

26.250,00

19.11.2024

11:15

2

34 MG 5095

2003 / Starex

HYUNDAI

Kamyonet

D4BH3T001362

NLJWVH7HP4Z002746

Ergene Otoparkı

Tamir ile kullanılır

65.000,00

19.500,00

19.11.2024

11:30

3

71.381 m3 / Meşe ve Gürgen Ağacı

----

----

Yeniköy Mahallesi

Dikili Ağaç

140.000,00

42.000,00

19.11.2024

11:45


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte,  hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

a-Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Geçici Teminatların Uzunköprü Ziraat Bankasında bulunan Uzunköprü Malmüdürlüğünün IBAN: TR03 0001 0001 0700 0010 0053 65 nolu hesabına yatırılacaktır. 

b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi) (Aslı Komisyona Verilecektir)

c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ,  özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye  katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c)    bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. (Asılları Komisyona İbraz Edilecektir)

2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınırlar ile taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Taşınmaz mal satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanır.

3- Taşınmazlar ile Taşınırlar üzerinden ödenecek vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinde öğrenilebilr. İrtibat Telefonu : 0.284.513.34.27

#ilangovtr Basın No: ILN02115438