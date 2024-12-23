VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/278 Esas
Davacı Devreş Ali Pektaş ile gaip adayı Kenan Pektaş arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Kenan Pektaş'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliği olunur. 08/12/2024 İLGİLİ KİŞİ : KENAN PEKTAŞ - 61543196094
MUŞ ili, VARTO ilçesi, İNÖNÜ mah/köy, 71 Cilt, 25 Aile sıra no, 69 sırada nüfusa kayıtlı, BAKİL ve ELİF oğlu/kızı, 11/01/1979 doğumlu,
#ilangovtr Basın No: ILN02143185