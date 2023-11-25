VEZİRKÖPRÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA

Yayınlanma: 25 Kasım 2023

ESAS NO: 2020/40 Esas

KARAR NO: 2023/216

DAVACI: ZARİFE FINDIK - TC Kimlik No:64111194232 halen Taşkale Mah. 735 Sok.No:18/1 Vezirköprü/ SAMSUN

VEKİLİ: Av. ZAFER SARMUSAK - [16248-42770-66397] UETS

DAVALI: CELALETTİN FINDIK -TC Kimlik No:64180191910

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

Davacı Zarife Fındık vekili tarafından, davalı Celalettin Fındık aleyhine Boşanma, müşterek çocuklar Hilal ve Zuhal'in velayetinin davacı anneye verilmesine, davacı müvekkili için aylık 1.000-TL yoksulluk nafakası ve yaşı küçük çocuklar Hilal ve Zuhal için aylık ayrı ayrı 500,00-TL olmak üzere toplam 1.000-TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, müvekkil ve müşterek çocukların daha fazla mağduriyete uğramaması açısından tensip ara kararı ile birlikte yoksulluk ve iştirak nafakalarının (aylık toplam 2.000 TL) dava tarihinden itibaren tedbir nafakası olarak bağlanmasına, müvekkilinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini açısından 50.000-TL maddi tazminat ve 50.000-TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 100.000-TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İddia, savunma ve yargılama sonunda toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davalının uzun yıllardır davacı ve ailesini arayıp sormadığı, maddi ve manevi ihtiyaçları ilgilenmediği tanık beyanları ile sabit olmakla davalının ağır kusurlu, davacının ise kusursuz olduğu kanaatine varılmış olup davanın boşanma yönüyle kabulüne, 3 nolu celse de dava dilekçesindeki nafaka ve tazminat taleplerinden feragat edildiğinden nafaka ve tazminat taleplerinin ise reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ,

-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Karaköy Mahallesi/Köyü, Cilt No:110, Hane:15, BSN:66, 'da nüfusa kayıtlı Cemil ve Nurdane'den olma, 01/09/1975 Vezirköprü doğumlu 64111194232 T.C kimlik numaralı Zarife FINDIK ile aynı yerde BSN:42'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Şerife'den olma , 01/05/1977 doğumlu, 64180191910 TC kimlik numaralı Celalettin FINDIK'ınBOŞANMALARINA,

2- Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine,

3- Müşterek çocuklar 18 yaşını ikmal etmekle velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

4- Davanın adli yardımlı olması nedeniyle başlangıçta alınmayan harçlar ile ödenekten yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam (23.532,23) TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Karar kesinleştiğinde örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçelikararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize dilekçe ile başvurulması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafyasa yolu açık olmak üzere karar verildi.21/09/2023

Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.23/11/2023