ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLANEN TEBLİGAT METNİ

MUHATAP: Ferhat Oğlu Hasan Atik

İLANEN TEBLİGAT SÜRESİ: 15 (ON BEŞ) GÜN

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2862 Ada 24 Parsel sayılı 120,00 m² yüzölçümlü taşınmaza tevhit şartı taşıyan ve ihdas yoluyla oluşacak Belediye taşınmaza ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında ön alım hakkından dolayı maliklere satış işlemi yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, ihdas yoluyla oluşacak Belediye taşınmazın satışa çıkartılacağını Ferhat Oğlu Hasan Atik’e ihtaren ve ilanen bildiririz.

Aksi halde satış işleminin diğer maliklere hisseleri oranında satışı yapılacaktır. İlan Olunur.