1.1 milyar genç biliçsiz kulaklık kullanımı nedeniyle risk altında

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Kulak içi, kulak üstü modelleriyle gençlerin sık kullandığı kulaklıkların uzun süre kullanımı erken yaşta işitme kaybına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı açıklamada ise “12-35 yaş arası insanların yaklaşık yüzde 50’si veya 1.1 milyar genç, kişisel ses cihazları aracılığıyla yüksek seslere uzun süre maruz kalanlar işitme kaybı riski altındadır” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR ARTTI

Odyoloji Derneği Başkanı Uzman Odyolog Leyla Topkan, gürültüye bağlı yaşanan işitme kayıplarının önemli olduğunu ve yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıplarından sonra 2. sırada yer aldığını belirtti. Topkan, gençlerde görülen işitme kaybına ilişkin, “Daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkması beklenen yaşa bağlı işitme kayıplarının kulaklıkların bilinçsizce kullanılması nedeniyle gençlerde görülme sıklığı arttı. Son zamanlarda işitme kaybı ve kulakta çınlama şikâyetleriyle başvuran gençlerin sayısında artış gözlemliyoruz” dedi.

AKUSTİK TRAVMA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Asım Şafak ise kulak içi kulaklıkların diğer modellere göre daha zararlı olduğunu belirterek “Kulak içine yerleştirilen modeller kulak kanalına uygun değilse kulak cildini tahriş ederek dış kulak yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Uzun süreli ve yüksek sesle müzik dinlemenin iç kulaktaki hassas tüylü hücrelere ve işitme zarına zarar verdiğini söyleyen Dr. Şafak şunları söyledi:

“Örneğin 80 desibel bir ses seviyesine 8 saat ile maruz kalınırsa iç kulak zararları görülmeye başlar. Bu durum günlerce devam ederse oluşan zarar da birikerek ilerler. Ses seviyesini 90 desibele çıkardığımızda iç kulak zararı 3-4 saat içinde, 130 desibel ses ile birkaç dakika içinde iç kulakta ciddi akustik travmaya bağlı zararlar meydana gelir. Akustik travmada iç kulak hasarı giderek yerleşir ve sağırlığa kadar ilerler.”