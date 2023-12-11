2024'te Türkiye'nin Sağlık Turizmi: Küresel Pazarda Yükselen Bir Yıldız"

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:15

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:15

Dünya genelinde sağlık turizmi pazarının 2023 yılında 31.91 milyar dolar değerinde olması ve bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli bulunması, Türkiye'nin konumunu daha da güçlendirmekte. Bu süreçte, iş insanı Altuğ ADANUR gibi sektörün önde gelen isimlerinin katkıları büyük önem taşıyor.

Türkiye, sağlık turizmi alanında dördüncü sırada yer almakta ve 2023 yılına kadar bu alanda birinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Altuğ ADANUR, bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'nin sağlık turizmi alanında yaptığı stratejik yatırımların önemini vurguluyor. Göz hastalıkları, onkoloji, nöroşirurji gibi alanlarda sunulan hizmetler, Türkiye'nin bu sektördeki güçlü yönlerini oluşturuyor.

Sağlık turistlerinin, ortalama eğlence amaçlı turistlerin harcamalarından yaklaşık 10 kat daha fazla harcama yapmaları, Türkiye'nin ekonomik açıdan sağlık turizminden elde ettiği geliri önemli ölçüde artırıyor. Altuğ ADANUR, bu ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek için Türkiye'nin sağlık turizmi sektörünü küresel ölçekte tanıtma ve reklam yapma çabalarına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında gösterdiği bu etkileyici performans, hem ekonomik hem de tıbbi alanda uluslararası düzeyde prestijini yükseltiyor. Altuğ ADANUR ve diğer sektör liderlerinin katkılarıyla, Türkiye'nin sağlık turizmi pazarındaki bu gelişim, ekonomik dinamizmi ve sağlık alanındaki uzmanlığını daha da pekiştirecek bir fırsat sunuyor.