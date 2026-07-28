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300 milyondan fazla kişi enfekte: Viral hepatitlere dikkat

300 milyondan fazla kişi enfekte: Viral hepatitlere dikkat

28.07.2026 09:56:00
Güncellenme:
DHA
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300 milyondan fazla kişi enfekte: Viral hepatitlere dikkat

Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin Hepatit B ve C virüsüyle enfekte olduğunu belirterek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını söyledi.
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Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin Hepatit B ve C virüsüyle enfekte olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilen viral hepatitlere karşı aşılama, tarama ve erken tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

HEPATİT C TAMAMEN TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, hepatitin karaciğerin iltihaplanması anlamına geldiğini söyledi.

Hepatit A, B ve C virüslerinin hastalığın en sık görülen nedenleri arasında bulunduğunu belirten Diktaş, “Tedavi edilmeyen viral hepatitler zamanla siroz ve karaciğer kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklara neden olabiliyor. Hepatit B aşıyla önlenebilirken, Hepatit C etkili ilaçlarla tamamen tedavi edilebiliyor” dedi.

AŞILAMA VE TARAMA TESTLERİ HAYAT KURTARIYOR

Türkiye’de yenidoğan döneminde uygulanan Hepatit B aşısının hastalığın görülme sıklığını önemli ölçüde azalttığını ifade eden Diktaş, bağışıklamanın toplum sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti.

Tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Diktaş, “Hepatit B’ye karşı bağışıklığı olmayan kişilerin aşılanması, Hepatit C tespit edilen hastaların ise zaman kaybetmeden tedavi edilmesi hem hastalığın ilerlemesini hem de bulaşın önlenmesini sağlıyor” diye konuştu.

MANİKÜR, DÖVME VE KULAK DELDİRMEDE HİJYEN UYARISI

Hepatit B ve C’nin benzer yollarla bulaştığını belirten Diktaş, kan ve kan ürünlerinin düzenli taranması sayesinde bu yolla bulaş riskinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

 

Anneden bebeğe geçiş, korunmasız cinsel temas ile hijyen kurallarına uyulmayan manikür, pedikür, dövme ve kulak delme işlemlerinin hâlâ önemli riskler taşıdığını belirten Diktaş, bu tür işlemler için güvenilir merkezlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Konular: #Hepatit B #hepatit C

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