6 ayda yüzde 5’ten fazla kilo verdiyseniz dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Çevirici, istemsiz kilo kaybının altta yatan önemli hastalıkların ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

İSTEMSİZ KİLO KAYBI NASIL TANIMLANIYOR?

İstemsiz kilo kaybının tıbbi olarak son altı ay içinde, diyet veya egzersiz yapılmaksızın vücut ağırlığının yüzde 5'inden fazlasının kaybedilmesi olarak tanımlandığını belirten Uz. Dr. Burak Çevirici, "Örneğin 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin altı ay içerisinde 66 kilograma düşmesi ve bu kaybın devam etmesi istemsiz kilo kaybı olarak değerlendirilebilir" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

İstemsiz kilo kaybının birçok hastalıkta görülebileceğini ifade eden Dr. Çevirici, "Bu durum psikiyatrik, dahili ve organik pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Çölyak hastalığı, iltihabi bağırsak hastalıkları ve kronik pankreatit gibi sindirim sistemi hastalıklarının yanı sıra, romatolojik hastalıklar ve vücudun herhangi bir bölgesinde gelişebilen kötü huylu tümörler yani kanser de istemsiz kilo kaybına neden olabilir" diye konuştu.

ÖLÜM RİSKİNİ DE ARTIRABİLİYOR

Yapılan bilimsel çalışmaların istemsiz kilo kaybının ölüm riskinde artışla ilişkili olduğunu vurgulayan Dr. Çevirici, bu durumun kas kütlesi ve kas gücünde azalmaya bağlı olarak fiziksel performans kaybına da yol açabileceğini belirtti.

"VAKİT KAYBETMEDEN HEKİME BAŞVURUN"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Uz. Dr. Burak Çevirici, "Kendinizde istemsiz kilo kaybı fark ediyorsanız, altta yatan nedenin belirlenmesi ve gerekli tedavinin planlanabilmesi için kapsamlı bir iç hastalıkları değerlendirmesi amacıyla vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız önemlidir" ifadelerini kullandı.