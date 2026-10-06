6 milyon kişinin verileri incelendi: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

1990-2025 yılları arasındaki verileri kapsayan çalışmada, 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi.

Araştırmacılar, ağrının dünya genelindeki dağılımını ve yaşam boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.

Çalışmada baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılar ele alındı.

KADINLARDA AĞRI ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre kadınların bildirdiği ağrı oranları, incelenen bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek çıktı. Kadın ve erkekler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.

AĞRI 55 YAŞINDAN ÖNCE HIZLA ARTIYOR

Kadınlarda ve erkeklerde ağrı oranlarının 55 yaşından önce hızla yükseldiği, en yüksek seviyeye ise 75 yaş ve sonrasında ulaştığı belirlendi.

Şiddetli ağrının yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrının ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktığı tespit edildi.

EN YAYGINI SIRT AĞRISI

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı sırt ağrısı yaşadığını bildirdi. Yüz ağrısı ise yüzde 2 ile incelenen ağrı türleri arasında en düşük orana sahip oldu.

AĞRI YÜKÜNÜN YÜZDE 18,3’Ü ÜÇ FAKTÖRLE BAĞLANTILI

Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3’ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı.

Araştırmanın sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı.