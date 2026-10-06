Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 milyon kişinin verileri incelendi: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

6 milyon kişinin verileri incelendi: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

6.10.2026 11:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
6 milyon kişinin verileri incelendi: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

118 ülkeden 6 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, kadınların vücudun incelenen 11 bölgesinin tamamında erkeklerden daha yüksek oranda ağrı bildirdiği belirlendi. Ağrının kadın ve erkeklerde 55 yaşından önce hızla arttığı, en yüksek seviyeye ise 75 yaş ve sonrasında ulaştığı saptandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

1990-2025 yılları arasındaki verileri kapsayan çalışmada, 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi.

Araştırmacılar, ağrının dünya genelindeki dağılımını ve yaşam boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.

Çalışmada baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılar ele alındı.

KADINLARDA AĞRI ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre kadınların bildirdiği ağrı oranları, incelenen bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek çıktı. Kadın ve erkekler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.

AĞRI 55 YAŞINDAN ÖNCE HIZLA ARTIYOR

Kadınlarda ve erkeklerde ağrı oranlarının 55 yaşından önce hızla yükseldiği, en yüksek seviyeye ise 75 yaş ve sonrasında ulaştığı belirlendi.

Şiddetli ağrının yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrının ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktığı tespit edildi.

EN YAYGINI SIRT AĞRISI

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı sırt ağrısı yaşadığını bildirdi. Yüz ağrısı ise yüzde 2 ile incelenen ağrı türleri arasında en düşük orana sahip oldu.

AĞRI YÜKÜNÜN YÜZDE 18,3’Ü ÜÇ FAKTÖRLE BAĞLANTILI

Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3’ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı.

Araştırmanın sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

İlgili Konular: #eklem ağrısı #baş ağrısı #adet ağrısı

İlgili Haberler

Bel ağrısı ve sabah tutukluğuna dikkat: Ankilozan spondilitte erken tanı hayat kurtarıyor
Bel ağrısı ve sabah tutukluğuna dikkat: Ankilozan spondilitte erken tanı hayat kurtarıyor Memorial Hastanesi Omurga Merkezi ve Ankilozan Spondilit Hasta Derneği iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde, hastalığın erken teşhisi ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, özellikle genç yaşlarda başlayan bel ağrısı ve sabah tutukluğunun ihmal edilmemesi gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.
Türk Kanser Derneği'nden meme kanserinde erken tanı çağrısı: Ertelemeyin
Türk Kanser Derneği'nden meme kanserinde erken tanı çağrısı: Ertelemeyin Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen toplantıda erken tanının önemine dikkat çekerek, “Ailemde yok, bir şikayetim yok, kendimi iyi hissediyorum diyerek kontrollerinizi ertelemeyin. Taramalar sayesinde hastalığı henüz belirti vermeden yakalayabiliyoruz. Erken teşhis, hayat kurtarmanın yanında tedavi sürecinin yükünü de azaltabiliyor” dedi.
'Ağrısız olsa bile ihmal etmeyin': Uzmanı meme kanserindeki kritik belirtileri sıraladı!
'Ağrısız olsa bile ihmal etmeyin': Uzmanı meme kanserindeki kritik belirtileri sıraladı! Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kritik uyarılarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Acar, vakaların yaklaşık yüzde 80'inin aile öyküsü bulunmayan kişilerde görüldüğünü vurguladı.