'7-8 saat uyumanıza rağmen gün içinde ayakta duramıyorsanız...' Uzmanı uyku apnesi ve narkolepsi riskine karşı uyardı!

Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde aniden ortaya çıkan aşırı uyku halinin (hipersomni) kişilerin yaşam kalitesini ve güvenliğini önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

İş yerinde, araç kullanırken ya da bir sohbet esnasında aniden gelen uyku krizlerinin altında yatan nedenlerin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Uz. Dr. Aslan; gün içinde sürekli esneyen ve kendisini enerjisiz hisseden kişilerin mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini ifade etti.

"UYKU APNESİ GÜNDÜZ UYKUSUZLUĞUNUN EN YAYGIN TIBBİ NEDENİ"

Gündüz yaşanan aşırı uyku halinin en sık karşılaşılan tıbbi nedeninin uyku apnesi olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Demet Aslan, hastaların gece boyunca yaşadıkları nefes duraklamaları nedeniyle derin ve yenileyici uykuya geçemediğini kaydetti.

Gündüz uykululuğuna yol açan temel faktörleri detaylandıran Aslan, şu bilgileri verdi:

"Siz bütün gece uyuduğunuzu zannedersiniz ama beyniniz tam olarak dinlenemediği için gündüzleri kendinizi yorgun hisseder ve uykusuzluk çekersiniz. Bunun dışında narkolepsi, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol edemediği nörolojik bir hastalıktır. Kişi, en uygunsuz anlarda bile (yemek yerken, konuşurken) aniden ’uyku atakları’ yaşayabilir. ’Huzursuz Bacaklar Sendromu’ ve uykuda periyodik bacak hareketleri (PLMD) de gece boyunca bacaklarınızın istemsizce hareket etmesine neden olarak uyku bütünlüğünü bozar. Sonuç olarak ise bölünmüş bir gece uykusu ve yorgun bir gündüz ile karşılaşmak kaçınılmazdır."

MAVİ IŞIK VE İLAÇ YAN ETKİLERİ BİYOLOJİK SAATİ BOZUYOR

Vardiyalı çalışma sistemi, düzensiz uyku saatleri ve yatmadan önce maruz kalınan telefon ile televizyondan yayılan yoğun mavi ışığın vücudun biyolojik saatini bozduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar, alerji ilaçları (antihistaminikler) ile D vitamini ve B12 eksikliklerinin de kronik gündüz uykululuğuna ve sersemliğe yol açabileceği ifade edildi.

"KESİN TEŞHİS İÇİN UYKU LABORATUVARINA BAŞVURULMALI"

Gündüz uykululuğunun kesin teşhisi için uyku laboratuvarında yapılacak tetkiklerin önemine değinen Uz. Dr. Demet Aslan, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: